Congreso aprueba ley que crea el Día por la Vida y la Familia

El Congreso aprobó la ley que crea el Día por la vida y la familia.

Pese a las críticas y disputas generadas a lo interno del Congreso, los diputados del oficialismo y sus aliados aprobaron la polémica Ley que crea un Día por la Vida y la Familia.

La aprobación se logró con el aval de 91 votos a favor, aunque 10 fueron en contra y 49 se ausentaron durante la discusión.

La nueva normativa establece el 9 de marzo de cada año como el Día por la Vida y la Familia, ya que en esa fecha se llevará a cabo este año un congreso evangélico en Guatemala del movimiento pro vida.

En la ley, presentada por el diputado Anibal Rojas, de Visión con Valores, también se establece que cada 9 de marzo se llevará a cabo actividades que resalten la importancia al respeto por la vida y la familia, así como la promoción de no al aborto y no a la violencia.

Varios diputados manifestaron su rechazo por considerar que hay causas mas importantes que necesitan las familias como derechos a la seguridad, al empleo, a la educación, incluso, a la alimentación, pero sus argumentos fueron rechazados.

"Yo amo a mi familia", dijo la diputada opositora Karina Paz, quien aseguró que el "Estado no hace nada por garantizar la vida desde su concepción como lo establece la Constitución. Los niños desde que nacen están condenados a la desnutrición, a no tener servicios de salud, ni derecho a la educación... ¿Qué estamos haciendo para prevenir las violaciones y para que esas niñas no se hagan madres?", señaló.