Santiago Palomo presenta credenciales como Embajador de Guatemala ante la Santa Sede

Santiago Palomo tendrá como uno de sus principales encargos preparar una eventual visita del papa León XIV al país.
La Santa Sede dio a conocer la mañana de este 23 de diciembre imágenes del acto en el que el nuevo embajador de Guatemala, Santiago Palomo Vila, realizó la entrega de sus credenciales en el Vaticano.
"Esta mañana, S. E. Mons. Edgar Peña Parra, Sustituto para los Asuntos Generales, recibió al Embajador de Guatemala, S. E. el Sr. Santiago Palomo Vila, con motivo de la presentación de la copia de las Cartas Credenciales", detalla la publicación.
Embajador de Guatemala
La designación de Palomo como embajador fue confirmada el 17 de noviembre por el presidente Bernardo Arévalo, quien informó que el funcionario dejaría la Secretaría de Comunicación Social para asumir la representación diplomática de Guatemala ante el Vaticano.
Entre sus principales responsabilidades figura el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la coordinación de una futura visita del papa León XIV al país, cuya invitación oficial ya fue entregada.