Cierran carriles en Avenida Hincapié por persona fallecida

Elementos de PMT se encuentran en el área regulando el paso vehicular.
Durante las primeras horas de la madrugada de este 23 de diciembre se reportó el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años en la cinta asfáltica de Avenida Hincapié 30 calle zona 13.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales y al hacer la revisión se percatan que ya había fallecido, además que presentaba signos de haber fallecido por politraumatismo.
Por el momento, Amilcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA indica que en el lugar se encuentran autoridades del Ministerio Público realizando diligencias correspondientes.
Asimismo, hay reducción de carriles por lo que se recomienda seguir indicaciones de los agentes de PMT.