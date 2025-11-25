Presupuesto del Congreso para 2026 queda en Q1,347.4 millones

-

Diputados acordaron fijar el presupuesto de Organismo Legislativo para el próximo año.

Con 132 votos a favor, los diputados dieron vida al Acuerdo Legislativo 12-2025, con el cual se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto de Q 1,347.4 millones.

El acuerdo no tuvo mayor discusión por parte de los parlamentarios y en él se precisa que presupuesto se financiará con Q 1,247.4 millones provenientes de recursos corrientes del Estado y Q 100 millones que provendrán de los recursos propios del Congreso.

Los congresistas también establecieron que del presupuesto aprobado Q 245 millones se destinen a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Q 13 millones se entreguen al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y Q 2.4 millones a la Corte Centroamericana de Justicia (CIJ).

El presupuesto aproabado para el Organismo Legislativo es de Q 1,347.4 millones. (Foto: Archivo / Soy502)

También se faculta la Junta Directiva del Congreso de la República para que mediante un acuerdo efectúe la distribución analítica por renglón presupuestario y fuente de financiamiento.

El Acuerdo facultó a la Comisión de Finanzas para que incorpore en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 el rubro aprobado, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Organismo Legislativo.

Según el dictamen presentado al pleno, el presupuesto se efectuó sobre una base técnica y los programas y registros se llevarán a cabo en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) por medio del Sistema de Contabilidad Integradas (Sicoin) y el Sistema de Gestión (Siges).

Asimismo, los recursos en mención, están orientados a la ejecución de tres programas presupuestarios: actividades centrales, gestión legislativa y partidas no asignables a programas, según quedó estipulado.