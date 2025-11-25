Comisión de Finanzas define montos del Presupuesto 2026 por QQ163.4 mil millones

-

El dictamen fue consensuado tan solo seis días antes de que termine el plazo constitucional para aprobar el presupuesto de 2026.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República definió un dictamen favorable a la iniciativa 6625 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 con un techo de Q163,469.3 millones.

Cómo lo había anticipado Soy502 durante la tarde de este lunes, el dictamen del presupuesto del próximo año sufrió una reducción de al menos Q 314 millones, ya que el Ejecutivo había pedido un techo presupuestario de Q 163,783.4 millones.

La Comisión consideró que el techo presupuestario debe tener ese ajuste para permitir fortalecer la propuesta original y ajustarla a las capacidades reales del Estado.

El prusupuesto se financiará con al menos Q 31,200.7 millones.de deuda pública. (Foto: Archivo / Soy502)

El objetivo central de la sala de trabajo fue ordenar las finanzas del Estado, priorizar las necesidades más urgentes y garantizar que cada quetzal invertido genere resultados reales para la población.

Monto de deuda baja

La Comisión de Finanzas también confirmó una reducción del endeudamiento público en Q2,300 millones, cifra que también fue confirmada por Soy502.

Si bien la Sala de Trabajo aún no ha oficializado los datos de la deuda pública para financiar el presupuesto, pues será hasta la mañana del martes 25 de noviembre que los medios tendrán acceso al dictamen de forma oficial, estaría en torno a los Q 31,200.7 millones.

La forma en que se adquirirá la deuda sería la siguiente: Q 25,598.9 millones serpían adquiridos mediante la colocación de bonos del tesoro y Q 5,601.8 millones que se obtendrían mediante préstamos internacionales.

El Ejecutivo planteó de forma inicial que el Estado adquiriera una deuda pública de Q 33,514.8 millones para financiar el presupuesto del próximo año.

El dictamen también incrementa la inversión pública en Q 5,362.1 millones, orientándola hacia sectores que generan impacto directo en la calidad de vida y en el desarrollo territorial.

El Congreso podría comenzar mañana a conocer y aprobar el presupuesto del próximo año. (Foto: Archivo / Soy502)

Detalle del proyecto

Entre algunos pormenores con los que cuenta el dictamen del presupuesto emitido por la sala de trabajo están que se crea una mesa de coordinación para enfermedades renales, con mandato para formular una propuesta integral de ley.

También que se asignan Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada a líderes del crimen organizado y que se ordena al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) que se destinan Q 900 millones de recursos propios para sostener la tarifa social de energía eléctrica para consumidores de hasta 100 kWh.

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, informó que será hasta el martes en la mañana que atenderá a periodistas para dar destalles sobre el presupuesto.

Con el dictamen aprobado se abre la posibilidad que mañana, durante la sesión plenaria programada para la tarde, se ingrese una moción privilegiada con la cual los legisladores comiencen a conocer y aprobar el plan de gastos del Estado para el 2026.