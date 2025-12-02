Congreso asigna en 2026 el 41.7 % de los fondos necesarios para cerrar el Campo Xan

-

La cartera de Energía y Minas debe gestionar el cierre técnico del Campo Petrolero Xan.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República confirmó que con la aprobación del presupuesto del próximo año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibirá Q 154,992,366.00 destinados para llevar a cabo el cierre técnico del Campo Petrolero Xan.

Según las estimaciones del MEM, presentadas anteriormente en el Organismo Legislativo, se estima que el monto que se necesita para llevar a cabo el proceso de cierre técnico del campo en mención es de unos US$ 48.4 millones (Q 370.7 millones).

Esto significa que este año el Congreso de la República asignó el 41.7 % de los fondos necesarios para llevar a cabo el cierre técnico de los 59 pozos distribuidos en Campo Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

El Campo Petrolero Xan ubicado en San Andrés, Petén, tiene 59 pozos perforados. (Foto: Archivo / Soy502)

Comisión aclara dudas

La razón por la cual la sala de trabajo confirmó los fondos para el cierre de Campo Xan, se debe a una diferencia en la redacción de la iniciativa de ley y el Decreto 27-2025 aprobado por el Congreso.

En la iniciativa, el Ejecutivo tenía dos partidas en el Programa 3, la primera el Fomento y Control de la Exploración, Explotación y Comercialización de Hidrocarburos por Q 24,061,908 y la segunda Cierre Técnico de Contrato de Operaciones Petroleras por Q 154,992,366.00.

Sin embargo, en el Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, solo aparece la partida Fomento y Control de la Exploración, Explotación y Comercialización de Hidrocarburos, pero con un monto de Q 179,054,274.00.

"En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, el Programa 3 se presentó desagregado, incluyendo varias actividades de fomento, control y desarrollo, y además se mostró por separado la subactividad 11.06: Servicios de cierre de contrato de operaciones petroleras. Esa presentación detallada corresponde al nivel técnico del cuadro 1 y del anexo programático", respondió Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

Explicó que "al momento de elaborar el dictamen, la Comisión de Finanzas aplicó el criterio habitual para la redacción del artículo 6 del Decreto, donde solo se incluyen las actividades generales al nivel de programa, sin desglosar subactividades o renglones técnicos".

El congresista explicó que, por esa razón, el dictamen reordena la información y presenta únicamente el Programa 11 Fomento y Control en la Exploración, Explotación y Comercialización de Hidrocarburos, que "es donde normativamente corresponden los recursos del proceso de cierre técnico del campo Xan".

El Campo Xan cerró el pasado 12 de agosto debido a que el contrato de explotación terminó luego de varias décadas. (Foto: Archivo / Soy502)

"Lo importante es que no se eliminó ninguna asignación financiera. El anexo presupuestario se mantiene idéntico al enviado por el Ejecutivo. El Programa 11 conserva la totalidad de los Q 179 millones, dentro de los cuales continúan asignados los Q154, millones destinados a Servicios de Cierre de Contratos de Operaciones Petroleras", precisó el parlamentario.

El diputado destacó que se corrigió exceso de detalle en la tabla del dictamen, para ajustarla al estándar legal de programas generales y no subactividades.

"En síntesis, el financiamiento del cierre técnico sigue intacto, solo se ajustó la forma de presentación para que el decreto muestre los programas en su nivel correcto, tal como corresponde al artículo", indicó Estrada.