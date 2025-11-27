Presupuesto 2026: Codedes tendrían alrededor de Q13 mil millones en año preelectoral

-

Expertos manifiestan inquietud por la posibilidad de que recursos, designados a los Codedes, sean usados de una manera irregular, incluso hasta con fines electorales.

Para el 2026, el cual es un año preelectoral, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) podrán disponer de hasta Q13,424.2 millones, un monto que genera preocupación entre especialistas en transparencia y política pública por su posible uso con fines clientelares.

De acuerdo con el Presupuesto 2026, aprobado la madrugada del miércoles por el Congreso de la República, un total de Q6,312 millones están destinados directamente a proyectos de inversión a cargo de los Codedes.

A esta cifra se debe sumar un saldo no ejecutado durante 2025, que podría ascender a Q7,112 millones, según el Tablero de Desembolsos de Codedes del Ministerio de Finanzas Públicas.

Expertos señalan que los fondos de los Codedes podrían utilizarse con fines políticos. (Foto: Archivo / Soy502)

A falta de poco más de un mes para finalizar el año, los registros oficiales sitúan la ejecución departamental en apenas 41.11%, lo que permitirá que el remanente se traslade íntegramente al año siguiente.

Esta condición es posible debido al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos, que autoriza a los Codedes a conservar fondos no ejecutados y utilizarlos en el siguiente período fiscal.

Con este mecanismo y con el bajo nivel de avance actual, el sistema de Consejos podría administrar un total de Q13,424 millones (Q13,424,236,513.10) en 2026, una cifra que especialistas consideran riesgosa en un contexto político marcado por la inminencia del proceso electoral.

Hay riesgo de clientelismo

El analista en temas de transparencia, Manfredo Marroquín, advirtió que estos recursos son "un bolsón de recursos tirados, porque la mayoría no son utilizados, y están muy influenciados por los intereses políticos partidarios de los diputados".

A su criterio, los fondos deberían servir para infraestructura prioritaria, pero terminan concentrándose sin impacto real en el desarrollo territorial.

"Esto es una piñata y no le sirve al país. Realmente creo que los diputados y el gobierno le están fallando al pueblo de Guatemala, aprobando un presupuesto que no refleja mejoras", señaló el experto.

Agregó que, si los recursos no se invierten de forma efectiva y con calidad, afectará el crecimiento económico y la movilidad de las personas, quedando en reserva porque "a los diputados les conviene".

El politólogo Rubén Hidalgo coincide en que el volumen de dinero en manos de los Codedes, podría ser instrumentalizado para fines electorales.

Afirmó que "los antecedentes inmediatos del manejo de algunas partidas o rubros del presupuesto son para efectos clientelares" o es lo que el contexto "permite intuir".

"Digamos que el presupuesto y el monto que fue asignado para el sistema de Codedes tiene precisamente la intención de generar beneficios de carácter electoral a las personas que políticamente pueden capitalizarlo con la influencia o cercanía que pueda tener o ejercer con el sistema", comentó el experto.

Hidalgo consideró que el uso combinado de los Q6 mil millones aprobados más los Q7 mil millones pendientes demuestra que se requiere mayor rigor técnico en la elaboración presupuestaria.

"También nos demanda una revisión de la función y de la naturaleza en que hoy día están actuando el Sistema de Codedes", indicó el politólogo.