Congreso avala acuerdo aéreo entre Guatemala y Emiratos Árabes Unidos

-

Según la nueva ley aprobada, este acuerdo permitirá nuevas rutas aéreas que buscarán impulsar el turismo y comercio entre Guatemala y Emiratos Árabes Unidos.

OTRAS NOTAS: Congreso aprueba normativa para agilizar devolución de impuestos

El Congreso de la República aprobó el Decreto 19-2025 mediante el cual se ratifica un acuerdo bilateral para servicios aéreos entre Guatemala y los Emiratos Árabes Unidos.

La aprobación se dio durante una sesión ordinaria en el hemiciclo legislativo, donde los diputados destacaron que la medida forma parte de los esfuerzos por ampliar la conectividad aérea del país.

El artículo 1 del decreto establece la aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus Respectivos Territorios", suscrito en Antigua Guatemala el 11 de mayo de 2023.

El Decreto busca otorgar apertura a nuevas rutas aéreas. (Foto: Archivo / Soy502)

El segundo artículo de la legislación señala que el decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Como parte del contexto institucional, el Organismo Legislativo informó que el acuerdo facilitará la expansión de oportunidades de transporte aéreo internacional, al promover nuevas rutas y destinos con potencial para fortalecer el turismo y el intercambio comercial.

De acuerdo con el Congreso, el alto nivel de ingresos per cápita de los Emiratos Árabes Unidos representa una oportunidad para atraer viajeros y ampliar la conectividad hacia mercados estratégicos.

LEA MÁS: Congreso aprueba hasta Q70 mil en subsidio para afectados por sismos

El Legislativo también destacó que Guatemala forma parte de la Convención sobre Aviación Civil Internacional desde 1947, lo que permite que este tipo de acuerdos se ajusten al marco normativo internacional y cuenten con la opinión técnica de instituciones competentes para su aprobación.

Además, el Decreto 93-2000, Ley de Aviación Civil, así como el Acuerdo Gubernativo 384-2001 y su reglamento, respaldan la viabilidad de instrumentos que se alinean con la Política de Cielos Abiertos del país.

El Decreto 19-2025 fue el quinto que se aprobó la noche del martes. (Foto: Congreso / Soy502)

Dicha política busca otorgar apertura a nuevas rutas aéreas, impulsar la expansión comercial y turística y fomentar el intercambio cultural.

En este marco, el principio de "Cielos Abiertos" implica que dos o más países reducen el costo de los boletos aéreos al eliminar el impuesto de salida entre sus territorios, lo que podría traducirse en una mayor accesibilidad para pasajeros y una dinamización de la actividad aérea internacional.