Elección en el TSE: Congreso agiliza integración de comisión postuladora

La comisión postuladora, que buscará elegir magistrado titular y suplente para el TSE. La postuladora deberá estar integradara por titulares y suplentes.

El Congreso de la República buscará que este martes 11 de noviembre se convoque la integración de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante la sesión de la Instancia de Jefes de Bloques, los congresistas acordaron aprobar el Orden del Día para la sesión plenaria que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre a las 14:00 horas.

En su punto cuarto, el Orden del Día señala que los legisladores discutirán el proyecto de acuerdo con el cual se convocará la integración de la Comisión de Postulación que deberá proponer la nómina de candidatos para la elección de magistrados titulares y suplentes del TSE.

Los jefes de bloque acordaron poner en agenda la convocatoria para integrar la postuladora del TSE. (Foto: Congreso / Soy502)

José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), consideró que el Organismo Legislativo enviaría a la ciudadanía un mensaje positivo al sacar la convocatoria para integrar la postuladora del TSE.

"El Congreso está siendo oportuno, ojalá mañana —11 de noviembre— se pueda reafirmar esa buena voluntad y con eso se pueda sacar la integración de la Comisión de Postulación que será una de las elecciones de segundo grado que corresponde hacer", indicó el legislador.

Integración

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), la cual tiene rango constitucional, precisa que La Comisión de Postulación estará integrada por cinco miembros en la forma siguiente:

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) quien la preside; Un representante de los rectores de las universidades privadas; Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala electo en Asamblea General; El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac; y Un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades Privadas.

La LEEP señala que cada miembro titular tendrá un suplente, el cual será electo en la misma forma que el titular, salvo los suplentes del rector y del decano de Derecho de la USAC.

Los magistrados del TSE duran cinco años en su cargo. (Foto: Archivo / Soy502)

La Ley precisa que dichos suplentes serán electos por el Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac respectivamente, asimismo "el cargo de miembro de la Comisión de Postulación es obligatorio y gratuito".

Agenda cargada

Además de la integración de la postuladora del TSE, los diputados acordaron discutir en primero y segundo debate seis iniciativas de ley, además buscarán discutir y aprobar en tercer debate, por artículos y redacción final otras siete iniciativas.

Los legisladores también acordaron llevar a cabo la elección de un miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y para la sesión plenaria del próximo jueves 13 de noviembre seguir con las interpelaciones a varios ministros de Estado.