Congreso convoca a integrar comisión de postulación para elegir al próximo contralor

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La nueva comisión será responsable de evaluar a los aspirantes al cargo de Contralor General de Cuentas.

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El Congreso aprobó el Acuerdo 16-2026, con el que inicia oficialmente el proceso para integrar la Comisión de Postulación que se encargará de seleccionar y proponer a los aspirantes a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), de acuerdo con la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.

El Congreso aprobó el Acuerdo 16-2026 para iniciar la conformación de la Comisión de Postulación del Contralor General de Cuentas. (Imagen: captura de pantalla)

Por medio del acuerdo en mención, se convocó a los rectores de las universidades del país, a los decanos de las facultades que imparten la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, así como a los colegios profesionales vinculados al área, para que nombren o elijan a sus representantes dentro de la comisión.

Una vez integrada, esta comisión tendrá la tarea de revisar los perfiles de los aspirantes, evaluar sus méritos y elaborar una lista de seis candidatos. Esa nómina será enviada al Congreso, para que los diputados seleccionen a la persona que ocupará la jefatura de la CGC.

Los integrantes revisarán perfiles, méritos y requisitos legales de los candidatos. (Imagen: captura de pantalla)

El acuerdo establece que solo podrán votar los colegiados activos que cuenten con el título de Contador Público y Auditor. Además, incluye medidas para evitar que una misma persona emita más de un voto si pertenece a ambos colegios involucrados.

De igual manera, se indica que las asambleas electorales de estas entidades deberán realizarse en fechas diferentes y que toda la documentación relacionada con la participación de los votantes deberá enviarse al Congreso para su respectiva verificación.

Solo los colegiados activos con título de Contador Público y Auditor podrán votar en ciertas elecciones. (Imagen: captura de pantalla)

Cuando la Comisión de Postulación quede integrada y sea juramentada, deberá trasladar al Organismo Legislativo la nómina final de candidatos junto con sus expedientes, hojas de vida y demás documentos que demuestren que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

El Acuerdo 16-2026 cobrará vigencia desde el momento de su publicación en el Diario Oficial.