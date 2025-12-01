Congreso en receso: Definen agenda de sesiones extraordinarias sin interpelaciones

-

Comisión Permanente define agenda de la primera semana de receso.

La Comisión Permanente del Congreso informó que se llevarán a cabo dos sesiones extraordinarias esta semana, la primera del receso legislativo que concluye el próximo 13 de enero.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, junto a los miembros de la Comisión Permanente, convocaron a los diputados para atender los temas incluidos en la agenda de este período extraordinario programada para el próximo martes y jueves.

La sesión extraordinaria del martes 2 de diciembre será a partir de las 14:00 horas, mientras que la del jueves 4 se programó a partir de las 10:00 horas. En la primera se tiene prevista la discusión en segundo debate de la iniciativa 6449 que dispone aprobar Ley de Arrendamiento Comercial, así como la lectura de una propuesta de Ley para la Gestión de la Contaminación por Olores.

Ese día también se prevé conocer en primer debate el dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley que Regula el Retiro del Cableado Aéreo en Desuso o mal Estado en Zonas Urbanas.

Para el próximo jueves, la agenda incluye la lectura de la iniciativa que dispone la Ley de Gratuidad Temporal para la Emisión de la Carencia de Antecedentes Penales y Certificación de Antecedentes Policíacos, así como la redacción final del proyecto de decreto que busca reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Sin interpelaciones

Durante estas sesiones no se contemplan interpelaciones, debido a que durante el periodo extraordinario no es obligatorio continuarlas, informó el diputado Jorge Ayala, vocal de la Comisión Permanente.

La agenda contempla la discusión en primer, segundo y tercer debate de diversas iniciativas de ley, así como la revisión por artículos y la redacción final de reformas a legislación vigente.

Comisión Permanente

