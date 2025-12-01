¿En qué consiste el receso legislativo y qué harán los diputados en este lapso?

-

El Congreso inicia este lunes el receso legislativo para retomar sus funciones ordinarias el próximo 14 de enero.

El periodo extraordinario de sesiones inicia este de diciembre y concluye el próximo 14 de enero. Sin embargo, pese a que se le conoce como "receso legislativo", las autoridades de dicho organismo afirman que continúa la actividad parlamentaria.

"Los diputados continúan atendiendo demandas ciudadanas, fiscalizando y promoviendo iniciativas. Los bloques pueden realizar citaciones y reuniones de trabajo, por lo que el Congreso continúa en funciones", dio a conocer la Dirección de Comunicación Social.

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, fueron aprobados 23 decretos, el último de estos, el que incluye el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, "así como la presentación de 96 iniciativas de ley y 40 dictámenes que emitieron las Comisiones de Trabajo", se informó.

De madrugada y en un único debate, Congreso aprobó pasado 26 de noviembre el Presupuesto 2026. (Foto: Oscar Rivas / Colaboración)

En este periodo, entra en funciones la Comisión Permanente, misma que sustituye a la Junta Directiva, con la siguiente integración: Nery Ramos (presidente), Gerson Barragán, Jorge Ayala y Kevyn Escobar (vicepresidentes), y Juan Carlos Rivera, Sabino Velásquez y José Pablo Mendoza (secretarios).

"Durante el receso del Pleno, la comisión permanente asumirá todas las funciones de la Junta Directiva, además ejercerá las funciones que les asigna la Constitución Política y Cualquier otra ley. También le corresponde vigilar la conservación de los archivos, edificio y demás enseres o pertenencias del Congreso", indica la Ley Orgánica del Legislativo.

Ayala refirió que este día se reunirá la Comisión Permanente para definir una agenda para las sesiones de los próximos días.

Los recesos en el año legislativo

El primer periodo ordinario de sesiones en el Congreso inicia el 14 de enero y concluye el 15 de mayo, mientras que del 16 de mayo al 31 de julio se lleva a cabo el primer período extraordinario.

En el caso del segundo periodo ordinario de sesiones, se realiza del 1 de agosto al 30 de noviembre, para pasar al segundo período extraordinario, etapa que culmina el 13 de enero de cada año.

