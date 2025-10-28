Comisión de Energía y Minas impulsa iniciativa para mejorar la red eléctrica del país

-

La legislación agilizaría la construcción de la infraestructura eléctrica.

OTRAS NOTAS: Diputados se muestran divididos por la crisis política del Organismo Ejecutivo

Diputados de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, presentaron la iniciativa 6665, que busca declarar de urgencia nacional la construcción de infraestructura eléctrica para el transporte de energía.

Esta propuesta agilizaría los trámites, introducirá el principio de silencio administrativo positivo para acelerar proyectos y reconocerá las obras como de utilidad pública e interés nacional, asegurando la modernización de la red eléctrica.

El congresista Julio Héctor Estrada, ponente de la iniciativa denominada Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía, explicó que la iniciativa tiene el objetivo de dotar al Estado y a los agentes del sector eléctrico de un instrumento jurídico especial.

La Comisión de Energía y Minas presentó la iniciativa denominada Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía. pic.twitter.com/aDPj0qd3y1 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) October 28, 2025

Esto permitiría construir, operar, mantener, ampliar, modernizar y conservar la infraestructura de transporte de energía en alta, media y baja tensión.

La normativa establecería un régimen jurídico de carácter público, de observancia general, que reconocería dichas obras como de utilidad pública e interés nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política de la República.

Estrada explicó que la iniciativa declararía de urgencia nacional y necesidad Pública las acciones para el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura eléctrica, las cual serían prioritarias y no podrían verse obstaculizadas por conflictos de competencia administrativa.

LEA MÁS: Congreso aprueba ley que declara terroristas a las maras o pandillas

Asimismo, se establecerían procedimientos claros y uniformes para la imposición de servidumbres, incluyendo casos especiales en los que no se pueda identificar o localizar a los propietarios legítimos.

El congresista añadió que también simplificaría los trámites interinstitucionales mediante la habilitación de un portal electrónico único y promovería la gestión coordinada entre ministerios, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) e instituciones ambientales y municipales.

Agregó que se aplicaría el principio de silencio administrativo positivo ante la falta de resolución oportuna por parte de una entidad pues sería considerada como una aprobación tácita, con lo cual se daría certeza y agilidad en la ejecución de los proyectos.

Los miembros de la Comisión de Energía y Minas buscan discutir con distintos sectores la iniciativa que presentaron. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Estrada también señaló que se buscaría la creación de un arbitrio único municipal con el fin de evitar cargas financieras desproporcionadas y generar ingresos locales predecibles.

"Estamos saliendo a atacar un problema que es serio, que nadie habla de él, pero que realmente nos va a empezar a afectar, ya nos está afectando y nos va a seguir afectando en el futuro cercano", indicó el legislador.

Puntualizó que esperan que la iniciativa sea leída en el pleno esta misma semana y llegue a la Comisión de Energía y Minas para comenzar una socialización con distintos sectores para que reciban un dictamen favorable.