El Congreso instala y juramenta a la Comisión de Postulación para el TSE

-

Con su integración completa, la postuladora iniciará el proceso público de evaluación que culminará con la elección de autoridades electorales para 2027 y 2031.

TE PUEDE INTERESAR: Publican acuerdo de convocatoria para integrar la postuladora del MP

Durante la sesión plenaria de este lunes 19 de enero, el Congreso de la República juramentó e instaló a la Comisión de Postulación encargada de conformar la nómina de candidatos a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El acto se desarrolló en el quinto punto del orden del día y marca el arranque formal del proceso que derivará en la elección de las nuevas autoridades electorales.

Ingreso de los integrantes que conformarán la Comisión Postuladora de magistrados titulares y suplentes para el TSE. (Foto: Wilder López/Soy502)

La comisión quedó integrada por cinco miembros y será presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos. También la conforman Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac; Mynor Herrera, representante del foro de rectores de universidades; José Ángel González, representante de los decanos de Derecho; y Gregorio Saavedra, en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

(Foto: Wilder López/Soy502)

La juramentación no estuvo exenta de tensiones. El acto se realizó entre consignas y pancartas colocadas por algunos diputados, con mensajes relacionados principalmente con la Universidad de San Carlos y la designación de Walter Mazariegos como presidente de la comisión.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Además, persisten señalamientos sobre un posible impedimento legal del representante de los rectores, Mynor Herrera, por su vinculación a actividades religiosas, extremo que ha sido rechazado por sus electores y que, por ahora, no ha sido declarado oficialmente.

Sesiones abiertas y transparentes

El integrante de la comisión postuladora, Gregorio Saavedra, informó que actualmente se realizan los ajustes logísticos necesarios para el adecuado funcionamiento de dicha comisión, con el objetivo de cumplir plenamente con los principios de legalidad y transparencia establecidos en la ley.

Saavedra explicó que existe una disposición abierta por parte de la Junta Directiva para adecuar los espacios físicos requeridos, lo que implica verificar que las instalaciones cuenten con las condiciones necesarias tanto para el trabajo interno de la comisión como para la participación de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Así quedó integrada la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE. (Foto: Soy502)

Según indicó, ya se ofreció un salón para el desarrollo de las sesiones, el cual será inspeccionado entre este día y mañana, como parte del proceso de verificación previo al uso oficial del libro y demás documentación el próximo viernes.

Estas revisiones buscan asegurar el resguardo adecuado de los documentos y el correcto desarrollo de las actividades.

Además, señaló que, hasta el momento, únicamente se ha oficializado la comunicación virtual correspondiente a la primera sesión, subrayando que el objetivo central es que el proceso se lleve a cabo con plena confianza, conforme a la ley y dentro de los plazos establecidos.

Saavedra remarcó que este es un momento clave para fortalecer la institucionalidad y el desarrollo integral del trabajo de la comisión, destacando la importancia de que todas las sesiones sean abiertas, transparentes y sujetas a verificación externa.

En cuanto al cronograma, confirmó que la primera sesión oficial se realizará este miércoles 21 de enero a las 9:00 horas, en el Palacio Legislativo, aunque la identificación final del salón aún está en proceso.

Previo a esta sesión, la comisión mantendrá una reunión permanente de trabajo, enfocada en la verificación de espacios, condiciones técnicas y mecanismos de acceso para observadores.

Asimismo reiteró que estas acciones responden al compromiso de garantizar un proceso transparente, auditable y conforme al marco legal

Elecciones

La representación del CANG se definió tras una jornada de votación realizada el martes 13 de enero. En la segunda vuelta participaron las planillas 4 y 5, que habían obtenido la mayor cantidad de votos en la primera ronda. Con 9,604 sufragios frente a los 9,282 de su contendiente, la planilla encabezada por Saavedra ganó con una diferencia de 322 votos y aseguró su lugar en la postuladora.

Detalle de Walter Mazariegos durante la juramentación de la Comisión Postuladora de magistrados al TSE. (Foto: Wilder López/Soy502)

Como suplentes fueron designados Adelupe Rojas, por la Rectoría de la Usac; Rodolfo Barahona, por el Decanato de Derecho de esa casa de estudios; Mynor René Cordón, por los rectores universitarios; Nery Anleu, por los decanos de Derecho; y Edgar Ortíz, por el CANG.

LEE TAMBÍEN: Así es el proceso de elección de magistrados del TSE

Con la juramentación, la Comisión de Postulación queda habilitada para iniciar labores. De acuerdo con la ley, sus sesiones serán públicas y se realizarán en el Congreso de la República.

Entre sus primeras tareas está aprobar el cronograma de trabajo, definir los instrumentos de evaluación y lanzar la convocatoria para que los aspirantes a magistrados presenten su documentación.

Posteriormente, los expedientes deberán ser evaluados y calificados, además de abrirse un período para que la ciudadanía presente tachas u objeciones.

Al concluir el proceso, la comisión deberá integrar una nómina de 20 candidatos que será trasladada al Congreso, donde los diputados elegirán a cinco magistrados titulares y cinco suplentes del TSE, quienes estarán a cargo de los procesos electorales de 2027 y 2031.