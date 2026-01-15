Publican acuerdo de convocatoria para integrar la postuladora del MP

-

Los comisionados deberán ser juramentados por el Organismo Legislativo.

OTRAS NOTAS: Congreso da luz verde para integrar Comisión de Postulación del MP

Este jueves fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo Número 1-2026, con el cual se convoca a la integración e instalación de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Según el artículo 251 constitucional, la comisión de postulación será integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva y el presidente del Tribunal de Honor de Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

El mismo artículo señala que la Comisión deberá entregar al Presidente de la República una nómina de seis candidatos y que para elegir a estos se requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

Este jueves fue publicado el Acuerdo 01-2026 con el cual se convoca a la interación de la Comisión de Postulación para el Ministerio Público. pic.twitter.com/DKuhydvwuc — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) January 15, 2026

El acuerdo señala que los integrantes de la Comisión de Postulación deberán prestar juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso de la República.

Asimismo, se señala que los integrantes deberán llevar a cabo sus funciones conforme la Constitución y las leyes aplicables para la plena legalidad y validez de sus acciones y resoluciones.

LEA MÁS: Paso a paso para entender las elecciones de segundo grado programadas este 2026

La constitución también señala que el fiscal general durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El relevo del fiscal general y jefe del Ministerio Público se llevará a cabo el próximo 17 de mayo, dia en el cual la persona que haya elegido el presidente Bernardo Arévalo asumirá el cargo.