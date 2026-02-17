Congreso juramenta a Claudia Paredes como presidenta del OJ y CSJ

-

Claudia Pareces, electa como presidenta del OJ y CSJ también deberá presidir la postuladora para Fiscal General y Jefe del MP.

Durante la décima sesión plenaria celebrada este martes 17 de febrero, el Congreso de la República juramentó a Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como magistrada electa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2025-2026.

Su incorporación se da tras la reciente elección de la presidencia del OJ. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Este organismo de Estado ha recibido la protesta de ley de cumplimiento al precepto institucional indicado, en tal virtud, y con lo establecido en el artículo 165, literal b de la Constitución Política de la República de Guatemala de Guatemala; le doy formal y legítima posesión del cargo de presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia para completar el periódo 2025-2026", indicó el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso.

Su juramentación se da un día después de que el pleno de magistrados de la CSJ se reuniera de forma extraordinaria para elegir a su nueva presidenta. Paredes sustituirá a Carlos Rodimiro Lucero, quien ocupó el puesto de manera interina desde noviembre de 2025.

De acuerdo con lo informado, la nueva presidenta fue electa con 10 de los 13 votos del pleno. Los magistrados Carlos Lucero, Flor Gálvez y Oswaldo Cárdenas votaron en contra.

La magistrada deberá presidir además, la Comisión de Postulación de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).