Congreso pausa derogación de la Ley de Impuesto a Herencias y Donaciones

Enmiendas serán socializadas con parlamentarios previo a que avance la aprobación del decreto.

El Congreso de la República acordó retirar de la discusión parlamentaria la aprobación en tercer debate, por artículos y redacción final del proyecto de decreto que busca aprobar la derogatoria de la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones.

La aprobación de la derogatoria de la referida ley era uno de los primeros puntos en la agenda de la Sesión Plenaria que se llevó a cabo este martes, pero gracias a una moción privilegiada que recibió 91 votos a favor que fue presentada por el diputado Cristian Álvarez esta se retiró de la Orden del Día.

El legislador argumentó que aún hay varias enmiendas que se buscan socializar con los demás congresistas y prefería retirar de la discusión el proyecto de ley con el objetivo de no perder el avance que ha tenido en el pleno del Congreso.

El diputado Cristian Álvarez fue quien pidió sacar de la discusión la iniciativa. (Foto: Archivo / Soy502)

Además de la derogatoria, la iniciativa propone la exoneración del impuesto, multas, intereses y recargos, generados por la referida ley en cualquiera que sea el estado del proceso administrativo o judicial de cobro de los mismos.

Sin embargo, "tal exoneración no aplica al impuesto, multas, intereses y recargos, generados que ya hubiesen sido pagados".

El proyecto de Ley también señala que las entidades administrativas que tengan a su cargo los expedientes de procesos sucesorios intestados, testamentarios o de donación por causa de muerte, para efectos de la liquidación de impuestos deberán devolverlos a los interesados, sin necesidad que medie requerimiento alguno.

Con esto los diputados deberán trabajar en las enmiendas y cuando se esté listo se deberán conseguir los consejos necesarios para que la iniciativa vuelva a la discusión en el pleno del Congreso de la República.