Congreso perfila propuesta mixta para mitigar alza de combustibles

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Tras semanas de discusión por el alza de combustibles, el Congreso considera una posible propuesta mixta entre subsidio y exoneración de impuestos.

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Este jueves 9 de abril, la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso se reunió a puerta cerrada para intentar avanzar en una propuesta que permita mitigar el impacto del aumento sostenido en los precios de los combustibles, una problemática que se arrastra desde hace más de un mes sin una solución concreta.

Aunque el tema fue prioritario en la agenda, nuevamente no se alcanzaron acuerdos definitivos. Diputados consultados coincidieron en que persisten diferencias entre las bancadas, pese a las múltiples jornadas de diálogo tanto en el Legislativo como con el Ejecutivo.

Jefes de bloque discuten una propuesta mixta para enfrentar el alza de combustibles. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El diputado Juan Carlos Rivera, del partido Victoria, explicó que actualmente existen dos posturas principales en discusión. "En la reunión del día de hoy de jefes de bloque existen siempre dos propuestas. Una, el subsidio con readecuación presupuestaria, que es la propuesta del Ejecutivo. La propuesta de oposición es eliminar el impuesto del petróleo a los combustibles", indicó.

Añadió que también se analiza una combinación de ambas medidas, aunque reconoció que "en este momento nos encontramos en búsqueda de consensos".

A pesar de avances, el Congreso aún no logra consenso entre bancadas. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

En esa misma línea, el diputado Allan Rodríguez, del partido Vamos, señaló que ha cobrado fuerza una propuesta híbrida que combine subsidio al diésel con una reducción temporal del impuesto a los combustibles. "Con eso sí podríamos lograr una rebaja sustancial en el precio por galón y esto sí podría darle el beneficio al guatemalteco", afirmó.

Rodríguez agregó que se evalúa trabajar sobre iniciativas ya existentes, como la 6742 o la 6750, mediante enmiendas de curul. Además, aseguró que hay mayor disposición política para lograr acuerdos. "Creo que estamos muy cerca de alcanzar el consenso", mencionó.

La iniciativa combina subsidio al diésel y exoneración de impuestos a las gasolinas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Por su parte, el diputado Inés Castillo, de la UNE, confirmó que la discusión gira en torno a una propuesta mixta que incluiría la exoneración del impuesto a las gasolinas y un subsidio al diésel. "Se habla mixta porque sería subsidio y exoneración de impuestos, pero aún los jefes de bloques están discutiendo", expresó, al tiempo que reiteró que no se ha alcanzado un acuerdo final.

Desde la bancada oficialista, el diputado Jose Carlos Sanabria defendió la iniciativa 6742, centrada en un subsidio directo a los combustibles que contempla un subsidio de Q8.00 al diesel y Q4.00 la gasolina regular y súper. "Estamos buscando los consensos lo importante es que en la próxima sesión podamos aprobar una ley que venga a acompañar a las familias en esta crisis", aseguró.

El oficialismo se encuentra en busca de consensos para la aprobación de la propuesta de subsidios. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

Sanabria también cuestionó la viabilidad de eliminar impuestos en este contexto, al señalar que "la medida del subsidio tiene un impacto mayor en comparación a una suspensión temporal del impuesto", además de advertir sobre los efectos que tendría en las finanzas públicas dejar de percibir esos recursos.

La discusión continuará el lunes 13 de abril, cuando los jefes de bloque retomarán el análisis con la expectativa de definir si avanzan con la iniciativa de subsidio o si logran consolidar una propuesta mixta que reúna el respaldo necesario para su aprobación en el pleno.