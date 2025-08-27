¡Hasta 30 años de cárcel! Ley de Ciberseguridad busca aprobación en el Congreso

-

Después de un año y medio de análisis, la iniciativa de Ley de Ciberseguridad está lista para ser aprobada en el Congreso.

Tras haber obtenido el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, una iniciativa de ley que busca fortalecer la ciberseguridad en el país ha comenzado a avanzar en el Congreso de la República.

La propuesta se presentó en febrero de 2024 y tras el análisis correspondiente, la sala legislativa consideró que está lista para su aprobación en el pleno.

Entre los aspectos más destacados del dictamen figura la creación de nuevos delitos y el aumento de penas para otros que ya existen. De acuerdo con su tipología, se plantea la siguiente división:

Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos: acá se incluyen las acciones que afecten sistemas que utilicen tecnologías de la información y la comunicación, como el ingreso y sustracción de información de bancos de datos. Para estos se proponen penas de 5 a 12 años de cárcel.

Delitos informáticos: que incluyen acciones como la falsificación de credenciales, apropiación de identidad ajena y fraude en sistemas como las bancas en línea, por ejemplo. La sanción que se plantea para tales ciberdelitos son de hasta 30 años de privación de libertad.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso, con la Ley de Ciberseguridad se busca combatir de manera integral las amenazas que se han detectado en el país. (Foto: Archivo/Soy502)

Aumento de sanciones

Además, se busca incrementar las sanciones para actos que atenten contra la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Según explicaron miembros la Comisión, una de las acciones que sería penada es la retransmisión en redes sociales de programación que haya sido difundida originalmente por satélite, radio o cable, entre otros medios.

Asimismo, se plantean sanciones más severas para la difusión de pornografía infantil mediante medios digitales y otras tecnologías.

En otro ámbito, se proponen penas de entre 8 y 10 años de cárcel para quienes utilicen inhibidores y/o bloqueados de señal telefónica o internet para cometer delitos.

Fuente: Dictamen de la Iniciativa de Ley 6347

Las multas

El texto que deberá ser sometido a consideración del pleno de diputados también establece una serie de multas cuando los ciberdelitos fueran responsabilidad de personas jurídicas.

Estas van de Q100 mil a Q300 mil y se impondrían a propietarios, directores, gerentes, administradores o empleados, "atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito". Esto, independientemente de las responsabilidades penales.

Además, se indica que en caso de reincidencia podría ordenarse la cancelación de la personería jurídica en forma definitiva y otras sanciones como inmovilización de cuentas bancarias y otros bienes.

Q300 mil es la multa más alta que se plantea en el dictamen de la iniciativa de ley de ciberseguridad.

Nuevas entidades

Si la Ley de Ciberseguridad se aprobara, tal como fue dictaminada, el Ministerio Público (MP) tendría que crear una fiscalía especializada en ciberdelincuencia. Esta tendría su cargo todos los casos relacionados con delitos en el ámbito digital.

La normativa incluye el fortalecimiento de la persecución de tales actos desde la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial, donde también tendrían que haber unidades específicas.

Adicionalmente, se plantea la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (CSIRTGT), como órgano técnico responsable del análisis, gestión, coordinación y respuesta ante incidentes de ciberseguridad a nivel nacional.

"Además, se plantea el fortalecimiento de la ciberdefensa, liderado por el Ministerio de la Defensa Nacional, para proteger la soberanía nacional", se lee en la parte conducente del dictamen.

La Comisión de Seguridad Nacional entregó el dictamen de la iniciativa de ley de ciberseguridad, tras año y medio de análisis. (Foto: Congreso)

Para contrarrestar amenazas

Jorge Mario Villagrán, presidente de la sala legislativa que analizó la propuesta, hizo ver la importancia de contar con la Ley de Ciberseguridad en el país para contrarrestar las amenazas propias de la era digital.

"Le estamos entregando a la nación la propuesta de una nueva ley, bien consensuada y con el aporte de muchos tanques de pensamiento, conocedores del tema", dijo el parlamentario, y añadió que con una norma de este tipo, Guatemala "se alinea a estándares internacionales y regionales en materia de ciberseguridad".

Durante el año y medio que duró el estudio de la iniciativa, los diputados sostuvieron reuniones con representantes del MP, PNC y Corte Suprema de Justicia, entre otras instancias.

Acá puedes acceder al dictamen de la iniciativa de Ley de Ciberseguridad: