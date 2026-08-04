¡Quedan arraigados! Congreso programa interpelaciones a doce ministros

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El Congreso programó interpelaciones para doce de 14 ministros del 27 de agosto al 22 de octubre de 2026, dejándolos arraigados sin poder salir del país.

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Durante la sesión plenaria de este martes 4 de agosto, el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció las fechas y horarios en los que se realizarán las interpelaciones a varios ministros solicitadas por diputados de diferentes bancadas.

Además, se indicó que los ministros mencionados quedan con arraigo.

Las interpelaciones quedaron programadas del 27 de agosto al 22 de octubre de 2026 e incluyen a los titulares de las carteras de Trabajo, Salud, Economía, Comunicaciones, Gobernación, Educación, Defensa, Ambiente, Cultura y Deportes, Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas y Agricultura.

Los interrogatorios legislativos a los funcionarios se llevarán a cabo entre el 27 de agosto y el 22 de octubre de 2026. (Foto: Wilder López/Soy502)

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea Osorio, es la funcionaria con siete interpelaciones, seguida del ministro Joaquín Barnoya con cinco, ministra Miriam Catarina Roque Chávez con cuatro, ministra Patricia Orantes con tres, ministra Gabriela García con dos, y el resto de ministros con una interpelación cada uno.

Este martes 4 de agosto, el presidente del Congreso, Luis Contreras, anunció las fechas y horarios en los que se realizarán las interpelaciones a 12 ministros solicitadas por diputados de diferentes bancadas.

: Wilder López pic.twitter.com/ckZjZC7yE6 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) August 4, 2026

Calendario de interpelación de ministros

Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea Osorio

Solicitada por los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores: 3 de septiembre de 2026, 10:30 horas.

Solicitada por el diputado Francisco Rivera: 3 de septiembre de 2026, 11:00 horas.

Solicitada por la diputada Shirley Rivera: 10 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por el diputado Julio César Portillo: 10 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 1 de octubre de 2026, 10:30 horas.

Solicitada por el diputado Alberto Eduardo de León Benítez: 8 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por el diputado José Carlos Solano: 15 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya

Solicitada por el diputado Pablo Leonel Cifuentes Ovalle: 27 de agosto de 2026, 11:00 horas.

Solicitada por el diputado Julio César Portillo: 3 de septiembre de 2026, 10:30 horas.

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 17 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por el diputado Erick Tzún: 22 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por los diputados Carlos Napoleón Rojas y Ricardo Leonardo Martínez : 22 de octubre de 2026, 12:00 horas.

Ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roque

Solicitada por el diputado José Alberto Chic: 27 de agosto de 2026, 10:30 horas.

Solicitada por el diputado Mynor Gabriel Mejía: 3 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 24 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por el diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón: 22 de octubre de 2026, 10:30 horas.

Ministra de Economía, Gabriela García

Solicitada por el diputado Carlos Roberto Calderón Chávez: 27 de agosto de 2026, 8:30 horas.

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 24 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 1 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por la diputado Cornelio García: 15 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Solicitada por el diputado José Inés Castillo: 22 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 17 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Ministra de Educación, Anabella Giracca

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 17 de septiembre de 2026, 11:30 horas.

Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 24 de septiembre de 2026, 10:30 horas.

Ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 1 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 8 de octubre de 2026, 10:30 horas.

Ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 8 de octubre de 2026, 11:30 horas.

Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera

Solicitada por la diputada Lourdes Teresita León Torres: 15 de octubre de 2026, 10:30 horas.

Según Contreras, los diputados interpelantes deberán entregar las preguntas básicas hacia los ministros con al menos 48 horas de anticipación, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.