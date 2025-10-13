Proponen solicitar a Arévalo declaración de estado de excepción en cárceles

-

En la agenda de la próxima sesión plenaria del Congreso fue incluida la discusión de un punto resolutivo para exhortar al Presidente a declarar estado de excepción en todas las cárceles del país.

La instancia de Jefes de Bloque en el Congreso resolvió incluir en la agenda de la sesión plenaria prevista para este 14 de octubre, la discusión de un punto resolutivo para exhortar al Presidente de la República la declaratoria de estado de excepción en todas las cárceles del territorio nacional.

De aprobarse el contenido de dicho planteamiento, también sería incluida en dicha petición imponer la declaratoria referida en las áreas con mayor índice de criminalidad.

Además, se acordó la discusión, en tercer debate, por artículos y redacción final de la iniciativa que dispone reformar el Código Penal, calzada con el numeral 5692 y que fue planteada por el expresidente Alejandro Giammattei, con el objetivo de declarar como terroristas a los pandilleros.

Extracto del Orden del Día aprobado este lunes en la instancia de Jefes de Bloque. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

La propuesta pretende que los delitos cometidos por mareros se consideren de alta peligrosidad y sean ventilados en juzgados de mayor riesgo.

Exigen destitución de Jiménez

Durante la sesión, el diputado Allan Rodríguez, de Vamos, afirmó que exige al presidente Bernardo Arévalo la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a quien calificó de "mequetrefe".

Además, ante la falta de incertidumbre sobre la presencia del presidente en el país, tras su viaje por Europa, el congresista dijo que "en donde se encuentre" envíe la instrucción de destituir al funcionario en mención.

"El problema, ojalá que Arévalo lo tenga claro y ya aprenda a contar, porque realmente con ese tipo no puede contar, el pueblo de Guatemala con él no puede contar", manifestó respecto del ministro.

Por aparte, la diputada Alejandra Ajcip, de la comunidad Elefante, propuso citar al ministro al pleno del Congreso a Jiménez, sin embargo, no encontró eco para lograr la aprobación entre los Jefes de Bloque.

Al respecto, Nery Ramos, presidente del Congreso, explicó que "el pueblo de Guatemala está harto de shows, está harto de señalamientos", también recriminó al diputado de Vamos, no haber aprobado la iniciativa mencionada, durante los cuatro años del gobierno anterior.

También dijo que en un documento integrado lograron incluir temas como punibilidad más drástica para la actividad de las pandillas y aspectos de prevención, así como tipificar nuevos delitos que no se encuentran en la iniciativa 5692.

Asimismo, le recriminó a Rodríguez su postura y le dijo que dejara de "tirar saliva en el micrófono", a lo que Rodríguez le señaló a Ramos de tener aspiraciones presidenciales y que ha utilizado el Congreso para concretarlas.

Acá puedes ver la transmisión de la reunión de Jefes de Bloque:

#EnVivo: Reunión de la Instancia de Jefes de Bloques de la #XLegislatura. 13/10/2025 https://t.co/X3PS6jyfyn — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 13, 2025

Ministro dice que no se va

En su intervención en La Ronda, realizada la mañana de este lunes 13 de octubre, Jiménez aseguró que no tiene previsto renunciar. "En este momento no he considerado esa posibilidad, por una razón: no voy a dejar el puesto hasta no resolver el problema. No puedo dejar este problema a medias. No soy este tipo de persona", dijo el funcionario.