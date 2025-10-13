"No estoy pensando en renunciar", afirma ministro de Gobernación

-

Jiménez fue cuestionado sobre si entre sus planes estaba renunciar al cargo.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue cuestionado sobre una posible renuncia ante la fuga de los 20 líderes del Barrio 18 detectada el pasado sábado 11 de octubre.

Ante esto, el ministro empezó aclarando una de las principales falencias que tiene el Sistema Penitenciario del país.

El funcionario explicó que este descubrimiento surgió de una requisa realizada con la necesidad de identificar a un privado de libertad.

Al ver que faltaba una persona, hicieron una requisa mayor el pasado sábado para controlar a reo por reo, con el sistema de huellas.

"Una de las falencias más importantes que tiene el Sistema Penitenciario es que no tenemos un censo claro de quienes están dentro", afirmó.

Según el ministro, la idea del censo se ha venido trabajando desde el año pasado, la Cooperación Internacional a través de las Naciones Unidas iba a financiar el proyecto, sin embargo, por cuestiones de fondos, hasta este mes comenzarán con el sistema biométrico, el cual consiste en tener registro de voz, de ADN y registro biométrico de cada reo.

¿Piensa renunciar?

Ante esta interrogante, Jiménez respondió:

"En este momento no he considerado esa posibilidad, por una razón: no voy a dejar el puesto hasta no resolver el problema. No puedo dejar este problema a medias. No soy este tipo de persona", dijo el funcionario.

Agregó que asume los retos y desafíos que no se han alcanzado en estos casi dos años en el Sistema Penitenciario.

"Lo que hemos hecho es lo importante. La prueba es que estos reos se fugaron porque tenían miedo de ser trasladados", argumentó.

Jiménez también se refirió a los rumores sobre que las autoridades del Sistema Penitenciario ya sabían de la situación y que habían "negociado" un pacto con las pandillas.

"Estos rumores tienen nombre y apellido. Esta persona ha comentado cosas anteriormente. El señor tiene aspiraciones políticas. Lo comento porque está dañando nuestra credibilidad como funcionarios. Estoy considerando las acciones legales sobre el caso". declaró.