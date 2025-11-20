¿Qué regalar en Navidad? Conoce los 10 productos tecnológicos más buscados

-

Las compras en línea marcan tendencia en esta época de fin de año.

Las diferentes plataformas en línea realizan sus ranking de los productos más vendidos con la proximidad de las fiestas, Soy502 consultó cada una y estos podrían ser algunos de los regalos que podrás obsequiar.

Entre ellos sobresalen los artículos tecnológicos de uso cotidiano y los dispositivos que combinan innovación y practicidad. Aquí te contamos cuáles son.

Máscara ocular térmica

Se trata de una funda de poliéster suave que tiene diferentes niveles de calor ideal para relajarte. Entre las funciones de seguridad se incluye un apagado automático después de 20 minutos. Lo encuentras desde US $50.

(Foto: Amazon)

Audífonos para gamers

Hay diferentes marcas en el mercado, pero destaca Crusher PLYR 720 que según las especificaciones te sumerge en los sonidos donde vivirás el juego de una forma diferente. Tiene un costo de US $260 dólares, pero hay diferentes marcas que encuentras desde 30 dólares.

(Foto: ComputerBase)

Impresora fotográfica instantánea

Uno de los gadgets que ha llamado la atención de los usuarios por su tecnología térmica, por lo que no necesitas comprar tinta, y por su tamaño compacto. La página recomienda la Zink Kodak Step Printer.

(Foto: Amazon)

Proyector

Si deseas ver tus series favoritas en una gran pantalla, pero no quieres comprar una televisión, esta puede ser una opción. La mayoría se conecta por Wi-Fi o Bluetooth.

(Foto: Gadnic)

Smartwatch

Entre las recomendaciones destaca el Pixel Watch 4, con el que te puedes sumergir hasta 50 metros, además soporta el polvo y caídas.

(Foto: Google Blog)

Tablet

Si tienes hijos pequeños una tableta puede ser el regalo ideal, hay desde 7 pulgadas con 4GB (2GB+2GB) ideal para comenzar con el aprendizaje.

(Foto: Mac Center)

Auriculares inalámbricos

Hay diversidad de diseños y colores. En el ranking lideran con el precio de Q30 que tienen hasta 24 horas de carga. Destacan por su conexión rápida y calidad de sonido envolvente, ideales para uso diario o deportivo.

(Foto: Trotamundos)

Control de videojuego

En la misma gama para gamers se encuentra el ManbaOne que es compatible con PC, Switch, iOs, Android o Steam Dec.

(Foto: Amazon)

Amazon Fire TV Stick HD

Se trata de un control con el que tengas acceso a diferentes plataformas, además es compatible con Alexa. Disponible desde 19 dólares.

(Foto: Amazon)

Rastreador para mascotas

Según la reseña puede rastrear a las mascotas en tiempo real, además cuenta con una alarma para que puedas encontrarlo de forma precisa. El valor es de Q200.