Clima este miércoles: Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

  • Por Geber Osorio
09 de septiembre de 2025, 20:48
Insivumeh
Lluvias acompañadas de actividad eléctrica se esperan para este miércoles. (Foto ilustrativa: istock)

Los expertos detallaron las condiciones climáticas que se esperan para este 10 de septiembre. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que se pronostican nublados para este 10 de septiembre.

Desde el amanecer habrá nubosidad dispersa y en la tarde se espera que aumenten los nublados.

Posteriormente, los expertos pronosticaron lluvias y actividad eléctrica durante la tarde y noche, en regiones del sur al centro del país, Occidente y algunas zonas de Valles de Oriente.

Autoridades reportaron inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)
Autoridades reportaron inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)

En cambio, menor intensidad de lluvia con posibilidad que se presenten al finalizar la tarde o en la noche, en las regiones del Norte y Caribe.

Las autoridades recomendaron tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas ya que podrían provocar crecidas de ríos e inundaciones.

