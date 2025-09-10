Clima este miércoles: Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

Los expertos detallaron las condiciones climáticas que se esperan para este 10 de septiembre.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que se pronostican nublados para este 10 de septiembre.
Desde el amanecer habrá nubosidad dispersa y en la tarde se espera que aumenten los nublados.
Posteriormente, los expertos pronosticaron lluvias y actividad eléctrica durante la tarde y noche, en regiones del sur al centro del país, Occidente y algunas zonas de Valles de Oriente.
En cambio, menor intensidad de lluvia con posibilidad que se presenten al finalizar la tarde o en la noche, en las regiones del Norte y Caribe.
Las autoridades recomendaron tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas ya que podrían provocar crecidas de ríos e inundaciones.