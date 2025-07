Conoce cómo pagar las multas y el trimestre del IUSI

-

¡Ponete las pilas! paga tu IUSI en línea ¡Es fácil y rápido!

Si por alguna razón no has tenido tiempo de ir a hacer tus pagos del Impuesto Único Sobre Inmueble (IUSI), no te preocupes, la Municipalidad de Guatemala tiene una opción para hacerlo en línea y aquí te contamos como en siete pasos lo logras hacer. (Información actualizada a 2025)

1. Ingresar a www.muniguate.com y seleccionar la opción IUSI.

2. En dicho espacio colocar la cuenta de correo y contraseña. Si en dado caso no cuentas con una, es necesario crearla.

3. Llenar el formulario con tus datos y esperar un correo de confirmación de tu registro.

El impuesto se debe de pagar trimestralmente. (Foto: Archivo)

4. Posteriormente, se te habilitará un menú, donde debes elegir la opción Consultas y pagos en línea, en el apartado del IUSI selecciona Consulta y pago.

Pon atención al siguiente paso.

5. Se te darán dos formas de consulta, una con el título de: Requerimiento de pago: esto es, para todos los inmuebles registrados a tu nombre. Si en dado caso hay más de uno debes elegir. Matrícula: para pagar inmuebles de forma individual, si solo tienes o quieres pagar uno. Elige la que desees.

Se debe ingresar a la cuenta del propietario o crear una nueva sino se tiene. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

6. Luego selecciona el trimestre a pagar y dale clic a consultar. Ahora ya solo debes de ingresar tus datos de tu tarjeta de crédito o débito y haz clic en Realizar pago.

7. El último paso es esperar a recibir un mensaje de confirmación a tu correo electrónico con el recibo de pago correspondiente tras ser registrado por el sistema.

Si tienes alguna duda, puedes llamar a los números 2285 8603. 8605 y 8606 o escribir a los correos electrónicos: iusi@muniguate.com o cobrosousi@muniguate.com.

¿Qué es el IUSI?

El Impuesto Único Sobre Inmuebles es un tributo anual que grava la propiedad de bienes inmuebles como casas, terrenos y apartamentos. Se paga de forma trimestral y sus fondos se destinan a financiar infraestructura, proyectos de desarrollo y servicios públicos