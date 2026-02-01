Conoce la guía turística para áreas protegidas en Guatemala

Un catálogo turístico para conocer las áreas protegidas guatemaltecas, fue lanzado por el Conap en alianza con el Inguat.
La guía "Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala", a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), permite al visitante, nacional y extranjero, conocer sobre las áreas protegidas del país.
En dicho documento, los atractivos turísticos están organizados en 5 rutas que parten del kilómetro cero, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
Estas son las rutas previstas:
Algunos elementos que se encuentran en la guía, son recomendaciones de conducta, horarios de atención, información de contacto, recomendación de actividades e instrucciones para llegar, entre otros.
Ingresa acá para descargar la guía.