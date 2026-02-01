Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conoce la guía turística para áreas protegidas en Guatemala

  • Por Jessica Osorio
01 de febrero de 2026, 16:47
El Conap lanzó una guía de atractivos turísticos con tips para los viajes por las áreas protegidas de Guatemala. (Foto: Canva/Soy502)

El Conap lanzó una guía de atractivos turísticos con tips para los viajes por las áreas protegidas de Guatemala. (Foto: Canva/Soy502)

Un catálogo turístico para conocer las áreas protegidas guatemaltecas, fue lanzado por el Conap en alianza con el Inguat.

OTRAS NOTICIAS: Esta cantidad de árboles será removida y restituida para el AeroMetro

La guía "Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala", a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), permite al visitante, nacional y extranjero, conocer sobre las áreas protegidas del país.

En dicho documento, los atractivos turísticos están organizados en 5 rutas que parten del kilómetro cero, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Estas son las rutas previstas: 

Rutas de Petén, Caribe y Oriente así como Las Verapaces. (Foto: Guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala/Soy502)
Rutas de Petén, Caribe y Oriente así como Las Verapaces. (Foto: Guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala/Soy502)

Las otras rutas son Altiplano y Boca Costa - Pacífico. (Foto: Guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala/Soy502)
Las otras rutas son Altiplano y Boca Costa - Pacífico. (Foto: Guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala/Soy502)

Algunos elementos que se encuentran en la guía, son recomendaciones de conducta, horarios de atención, información de contacto, recomendación de actividades e instrucciones para llegar, entre otros. 

Una de las páginas con datos e íconos de facilidades, servicios y actividades. (Foto: Guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala/Soy502)
Una de las páginas con datos e íconos de facilidades, servicios y actividades. (Foto: Guía Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala/Soy502)

Ingresa acá para descargar la guía. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar