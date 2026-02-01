Esta cantidad de árboles será removida y restituida para el AeroMetro

Ante las dudas respecto a la puesta en marcha del AeroMetro, el MARN aclara cuántos árboles serán removidos y restituidos como parte de los compromisos ambientales.
En el plan para la puesta en marcha del AeroMetro, el primer sistema de electromovilidad en Centroamérica, se suscribieron varios compromisos ambientales; uno de estos, relacionado con el plan de compensación de árboles que serán talados para el paso del sistema.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), recordó que en total, para construir la obra, es necesario remover 721 árboles.
A manera de compensación, se colocará un mínimo de 2,500 árboles distribuidos de la siguiente manera:
- Fase 1: 725 árboles. (510 en el vertedero de la zona 3 y 215 a lo largo de los tramos laterales del proyecto).
- Fase II: 932 árboles en los tramos laterales y camellón central.
- Fase III: 912 árboles a lo largo del camellón central del proyecto.
El MARN explicó que el compromiso incluye respetar el 75 por ciento del arbolado existente.
La empresa encargada del proyecto, Cablevía de Guatemala, S.A., debe ejecutar el plan de restauración y reforestación de manera que, por cada árbol talado, se le exige recuperar tres.
"El arbolado urbano cumple importantes e irremplazables funciones ambientales, sociales y paisajísticas", afirmó el MARN.
Según el alcalde Ricardo Quiñónez, el proyecto está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.
Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h.