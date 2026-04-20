El legado de Jamy Franco Núñez: De inspirarse en su madre a la gloria olímpica

-

Jamy Franco estableciendo un récord panamericano. Tras superar lesiones graves y desafíos personales, la marchista guatemalteca de Santa Rosa de Lima se mantiene como un referente del atletismo nacional, destacando por su trayectoria en Juegos Olímpicos, copas mundiales y su resiliencia en el deporte de alto rendimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Luis Pedro Ojot: Cuatro ascensos al Volcán de Fuego en un día

Jamy Amarilis Franco Núñez es una destacada atleta de marcha atlética originaria de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.

Es especialmente reconocida por haber ganado una medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, en 2011, donde además impuso un nuevo récord panamericano.

Inició en el deporte inspirada por su madre, Évelyn Núñez, quien también fue una destacada marchista olímpica guatemalteca.

Jamy comentó que se adentró en este deporte por su madre, Evelyn Núñez, también es una ex atleta de marcha atlética. (Foto: FB Jamy Franco)

En sus inicios

Según la plataforma Guatemala y sus raíces, a los 14 años, la atleta obtuvo su primera victoria a nivel internacional en el Campeonato Panamericano Junior de Atletismo de 2005 en Windsor, Canadá, y a los 16 representó a Guatemala en el Campeonato Mundial Juvenil de 2007 en Ostrava, República Checa, en la modalidad de los 5,000 m, donde logró un décimo primer puesto.

En 2011, cuando tenía 19 años, debutó en la Copa Panamericana de Marcha en Envigado, Colombia, en la especialidad de los 20 km y se quedó con el primer lugar. Esto la convirtió en la primera guatemalteca en lograr ese triunfo.

Luego formó parte del Grad Prix de Dublín en los 20 km, en los que se ubicó en el tercer puesto, lo que le aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Tras sufrir una lesión, trató de subastar su medalla de oro para volver a las competencias. (Foto: FB Jamy Franco)

Posteriormente, en Daegu, Corea del Sur, tuvo su primera participación en un Campeonato Mundial de Atletismo, y llegó en la décima novena posición.

En octubre de ese mismo año asistió a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, y fue parte de un histórico triunfo para Guatemala, ya que se alzó con la medalla de oro.

Logros Principales

Medalla de Oro (Juegos Panamericanos 2011): Ganó el primer lugar en la prueba de 20 km marcha con un tiempo de 1:32:38, estableciendo un nuevo récord panamericano.

Campeona de la Copa Panamericana de Marcha (2011): Se coronó campeona en Envigado, Colombia, convirtiéndose en la primera guatemalteca en lograr este título.

Récord Mundial Juvenil (2010): Ostentó la marca mundial en la categoría de 10 km con un tiempo de 40:38.74.

Representó a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde finalizó en la posición 31, siendo la mejor latinoamericana de esa competencia.

Fue condecorada como "Personaje Deportivo del Año" en 2011 por medio locales.

En Categorías Juveniles: