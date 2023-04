¿Quieres irte de intercambio a EEUU? Este programa va a interesarte

La Embajada de los Estados Unidos y el Programa FULBRIGHT lanzaron una convocatoria para participar en el "Programa de Intercambio de seis semanas en una Universidad de los Estados Unidos".

Si deseas vivir una experiencia fuera del país, en la que además puedas complementar tus estudios para tener mejores oportunidades a nivel profesional, no dudes en aplicar.

El Fulbright de excelencia y logro docente TEA consiste en una serie de seminarios académicos generales, enfocados en nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante, basados en contenido, planificación de lecciones y capacitación en tecnología educativa para maestros.

¿Qué aprenderás en FULBRIGHT?

Quienes deseen participar en el programa recibirán instrucción intensiva del idioma inglés, si necesitaran práctica adicional.

También recibirán una práctica de un mínimo de 40 horas con un maestro asociado de EE.UU. en una escuela secundaria cerca de la universidad anfitriona, para involucrar activamente a los participantes en el entorno de clase.

El objetivo también es proporcionar enriquecimiento cultural, tutoría y apoyo a los participantes durante todo el programa y recursos prácticos que se pueden utilizar en sus salones de clases, así como habilidades para capacitar a los dirigentes.

Entre las actividades están participar en clases avanzadas de pregrado o posgrado en una universidad anfitriona de EEUU. Observar clases, compartir su experiencia con colegas estadounidenses en escuelas secundarias estadounidenses.



También podrán participar en una comunidad de aprendizaje profesional en línea con otros alumnos para compartir las mejores prácticas y otros elementos de los sistemas educativos del país anfitrión y de origen.

Al regresar a casa, se espera que los maestros compartan el conocimiento y la experiencia adquiridos en el programa con maestros y estudiantes en sus escuelas de origen y dentro de sus comunidades.

Los participantes seleccionados deberán viajar a los Estados Unidos en enero o septiembre de 2024.

¿Quién puede aplicar?

Los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos para ser elegibles, quienes no cumplan con lo solicitado no será tomado en cuenta.

1. Ser ciudadano guatemalteco que actualmente viva y trabaje en Guatemala. Toma nota: los candidatos de áreas rurales recibirán consideración prioritaria.



2. Ser maestro de tiempo completo de nivel secundario de inglés, de inglés como lengua extranjera (EFL), de matemáticas, ciencias o de estudios sociales, incluidos los maestros de educación especial de esas materias.

Toma nota: los docentes de instituciones públicas reciben consideración prioritaria. Los solicitantes no necesitan enseñar las materias en inglés, pero deben hablar inglés con fluidez.



3. Poder demostrar suficiente dominio del idioma inglés oral y escrito para participar en seminarios profesionales y hacer presentaciones en escuelas de los EE.UU. Para ello se requerirá pasar un examen. Si tiene un examen TOEFL reciente, debe proporcionar los puntajes en su solicitud.



4. Tener al menos una licenciatura o su equivalente. Toma nota: el Profesorado de Enseñanza Media (PEM) es el equivalente a un título técnico, no a una licenciatura y no es aceptado.



5. Haber completado al menos cinco años de enseñanza a tiempo completo para marzo de 2023.



7. Pueden demostrar evidencia de liderazgo en sus escuelas o comunidades.

Los maestros de nivel secundario incluyen maestros de secundaria y preparatoria que trabajan con estudiantes de aproximadamente 12 a 18 años de edad. Los maestros responsables de enseñar niveles de grado adicionales deben enseñar a estudiantes de secundaria o preparatoria más del 50 por ciento (50%) de su tiempo de trabajo para ser elegibles.

¿Cómo puedes aplicar?

1. Debes cumplir con todos los requisitos anteriores.

2. Presenta tu solicitud antes del 14 de abril de 2023. Ingresa aquí.

3. Prepárate para tomar el examen TOEFL. Si eres seleccionado, te darán la fecha para tomarlo.



4. Deberás pasar por entrevistas: selecciona una lista corta de candidatos para ser entrevistados a fines de marzo de 2023. Las entrevistas duran aproximadamente 20 minutos y se realizan en el idioma inglés.



Nota: si no te contactan para programar una entrevista antes del 15 de abril de 2023, quiere decir que no has sido seleccionado para continuar con la siguiente etapa del proceso de selección. Los solicitantes que no sean seleccionados para las entrevistas no recibirán un aviso de no selección.



El costo del examen TOEFL está cubierto por el programa.



La selección final de los maestros Fulbright TEA la realiza la Junta de Becas para el Extranjero William Fulbright (FFSB), una junta independiente nombrada por el Presidente con la responsabilidad de supervisar todos los programas de intercambio académico Fulbright.





Para mayor información ingresa aquí.