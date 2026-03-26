Volcán de Fuego presenta retumbos y explosiones este jueves (video)

Durante las últimas horas se ha observado descenso de material volcánico, debido a las explosiones.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) reportó que durante las últimas horas el Volcán de Fuego ha tenido actividad, presentando retumbos y explosiones.
Se registran explosiones débiles, moderadas y fuertes, a un ritmo de 5 a 7 por hora, generando columna de gas y ceniza que alcanzan los 4800 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad entra en los parámetros normales.
Los lugares más sensibles a experimentar el sonido de los retumbos y la caída de ceniza fina en comunidades ubicadas en el flanco este y sureste, entre ellos, Sacatepéquez y Escuintla.
El Insivumeh indicó que durante la noche y madrugada es posible observar incandescencia que permanece en el cráter y que también se denota como pulsos incandescentes alcanzando alturas de 100 a 300 metros.