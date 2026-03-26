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Volcán de Fuego presenta retumbos y explosiones este jueves (video)

  • Por Reychel Méndez
26 de marzo de 2026, 07:16
El Insivumeh indicó que durante la noche y madrugada es posible observar incandescencia que permanece en el cráter.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)&nbsp;

El Insivumeh indicó que durante la noche y madrugada es posible observar incandescencia que permanece en el cráter. (Foto: Archivo/Soy502) 

Durante las últimas horas se ha observado descenso de material volcánico, debido a las explosiones.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) reportó que durante las últimas horas el Volcán de Fuego ha tenido actividad, presentando retumbos y explosiones.

Se registran explosiones débiles, moderadas y fuertes, a un ritmo de 5 a 7 por hora, generando columna de gas y ceniza que alcanzan los 4800 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad entra en los parámetros normales.

La actividad que ha tenido el volcán durante las últimas horas, entra en los perímetros normales. (Foto: Archivo/Soy502)
La actividad que ha tenido el volcán durante las últimas horas, entra en los perímetros normales. (Foto: Archivo/Soy502)

Los lugares más sensibles a experimentar el sonido de los retumbos y la caída de ceniza fina en comunidades ubicadas en el flanco este y sureste, entre ellos, Sacatepéquez y Escuintla.

El Insivumeh indicó que durante la noche y madrugada es posible observar incandescencia que permanece en el cráter y que también se denota como pulsos incandescentes alcanzando alturas de 100 a 300 metros.

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