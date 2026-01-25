Conred se prepara para llevar a cabo un simulacro nacional de sismo

-

Las autoridades se preparan para el próximo simulacro nacional de sismo que se desarrollará en febrero.

El próximo 24 de febrero, las alarmas se activarán como parte del simulacro nacional por sismo que organiza la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Como parte de la preparación del evento, diferentes instituciones han participado en jornadas de capacitación acerca del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y del Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional (CCAH).

Dichas instituciones son responsables de coordinar acciones, compartir información y apoyar la toma de decisiones antes, durante y después de una emergencia.

"El simulacro se desarrollará como un ejercicio integral, combinando evacuaciones, activación de centros de operaciones de emergencia, sistemas de alerta, enmarcados en el Plan Nacional de Respuesta", precisó Conred.

Esto con la finalidad de evaluar la preparación y coordinación de todos los sectores involucrados.

Además, el simulacro tendrá alcance en todo el país, con la participación de actores del sector público y privado, por lo que la Conred hizo un llamado a la población a participar en el mismo.

El simulacro será para la atención de un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Los Amates, Izabal, a 160 km al noreste de la Ciudad de Guatemala.

Para más información, visita: https://conred.gob.gt/simulacro2026/