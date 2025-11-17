Conred se prepara ante la próxima temporada de incendios forestales

-

Autoridades piden a la población evitar acciones que puedan provocar siniestros.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que mantiene activo el fortalecimiento de capacidades de sus Brigadas de Respuesta Inmediata debido a que está por iniciar la temporada de incendios forestales.

El fortalecimiento de las capacidades se extiende a todas las instituciones que integran el Sistema Conred, esto con el objetivo de afrontar de manera eficiente los siniestros forestales en el país.

De acuerdo con la entidad, el periodo de incendios forestales en Guatemala —que suele iniciar entre diciembre y enero— representa cada año un riesgo significativo para áreas boscosas, zonas protegidas y comunidades cercanas.

Conred se prepara con equipo para combatir los incendios. (Foto: Conred / Soy502)

Históricamente, la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y vegetación seca incrementa la propagación del fuego, lo que exige una preparación anticipada de los equipos de respuesta.

Como parte de las acciones preventivas, Conred emitió un llamado a la población para evitar prácticas que puedan detonar incendios, entre ellas no encender fogatas en áreas con pendientes pronunciadas.

Asimismo, pidió no quemar basura ni utilizar pirotecnia en zonas con vegetación seca, así como asegurarse de apagar por completo cigarrillos o brasas.

La institución recordó que la mayoría de los incendios forestales en el país son provocados por actividades humanas y que la prevención juega un papel crucial para reducir riesgos.

Finalmente, Conred reiteró que la protección de los ecosistemas y de las comunidades vulnerables depende también de la colaboración ciudadana.

Por ello, insistió en que "la prevención es tarea de todos", especialmente ante el inicio de una temporada que demanda coordinación, responsabilidad y vigilancia constante.