Esto debes hacer para protegerte del frente frío y del viento

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de noviembre de 2025, 12:56
Ante este frente frío, los niños y adultos mayores deben ser protegidos para evitar complicaciones de salud. (Foto: Shutterstock)

El frente frío viene acompañado de vientos fuertes, que podrían ocasionar daños estructurados y propiciar el aumento de enfermedades respiratorias. 

Desde la madrugada del lunes 10 de noviembre se espera nubosidad y un descenso en la temperatura. Por lo que, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ha compartido las siguientes recomendaciones:

  1. Evita tocar cables del tendido eléctrico.
  2. Asegura los techos de lámina, las puertas, ventanas y toldos que se encuentran en los exteriores.
  3. Se recomienda mucha precaución al conducir por carretera, ya que los fuertes vientos podrían derivar árboles, vallas o estructuras en los asfaltos.

También se recomienda estar pendientes de cualquier síntoma como estornudos, fiebre, congestión nasal y especialmente si presenta tos, porque este clima propicia el intercambio de virus y bacterias, especialmente el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

