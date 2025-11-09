Esto debes hacer para protegerte del frente frío y del viento

El frente frío viene acompañado de vientos fuertes, que podrían ocasionar daños estructurados y propiciar el aumento de enfermedades respiratorias.
EN CONTEXTO: ¡Abrígate! Frente frío ingresará al país este lunes 10 de noviembre
Desde la madrugada del lunes 10 de noviembre se espera nubosidad y un descenso en la temperatura. Por lo que, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ha compartido las siguientes recomendaciones:
- Evita tocar cables del tendido eléctrico.
- Asegura los techos de lámina, las puertas, ventanas y toldos que se encuentran en los exteriores.
- Se recomienda mucha precaución al conducir por carretera, ya que los fuertes vientos podrían derivar árboles, vallas o estructuras en los asfaltos.
También se recomienda estar pendientes de cualquier síntoma como estornudos, fiebre, congestión nasal y especialmente si presenta tos, porque este clima propicia el intercambio de virus y bacterias, especialmente el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).