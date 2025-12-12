Estas son las recomendaciones ante la baja de temperatura que afectará al país

La temperatura descenderá desde la tarde de este viernes 12 de diciembre y el viento también se incrementará de forma moderada en sectores montañosos.
Las bajas temperaturas afectarán nuevamente al territorio nacional.
Es por ello que la Municipalidad de Guatemala emitió las siguientes recomendaciones para prevenir cualquier emergencia:
- Si conduces por carretera, debes tener cuidado ante la posible caída de ramas, árboles, vallas publicitarias o cualquier estructura que el viento pueda derribar.
- Revisa que las llantas de tu vehículo estén en buen estado y con la presión adecuada, según su tamaño.
- Mantén una distancia prudente entre vehículos y modera la velocidad para evitar accidentes.
- Abrígate bien, procurando cubrir nariz y cabeza.
- Toma bastantes líquidos para mantenerte hidratado.
En caso de padecer enfermedades bronco-respiratorias se recomienda portar el medicamento necesario y acudir al médico ante cualquier anomalía.