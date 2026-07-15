Lluvias en Guatemala han dejado socavamientos, derrumbes y fallecidos

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Los registros de la Conred precisan que Alta Verapaz es el departamento donde más incidentes han ocurrido.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la actual época lluviosa ha generado 915 emergencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con su informe general.

Según el reporte, Alta Verapaz continúa siendo el departamento con el mayor número de incidentes, al acumular 282 emergencias, seguido por Guatemala con 91, Izabal con 72, Quetzaltenango con 48, Quiché con 46, Sacatepéquez con 42, San Marcos con 41 y Chiquimula con 40.

También destacan Petén con 36 emergencias, Zacapa con 32, Suchitepéquez con 30 y Escuintla con 29.

Conred reporta que la temporada de lluvias ha provocado 915 emergencias en el país, con Alta Verapaz como el departamento que concentra la mayor cantidad de incidentes. (Foto: Conred / Soy502)

La Conred detalla que las inundaciones continúan siendo el evento más recurrente, con 317 casos; seguidas por la caída de árboles, 173; fuertes vientos, 112, y, deslizamientos, 110.

Socavamientos y derrumbes

El informe también registra 40 socavamientos, 39 derrumbes, 36 flujos de lodo, 33 colapsos estructurales, 12 hundimientos, nueve caídas de rocas, así como incidentes relacionados con granizo, daños a cultivos y otros eventos.

En cuanto al impacto en la población, la institución reporta 34,580 personas afectadas, 14,010 evacuadas y 1,052 albergadas.

Además, las lluvias han dejado 13 personas fallecidas, una desaparecida, tres heridas y 11 hospitalizadas.

El informe más reciente de la Conred contabiliza 34,580 personas afectadas, 13 fallecidas y daños en carreteras, puentes, viviendas y escuelas a causa de las lluvias. (Foto: Conred / Soy502)

El informe también contabiliza 7,695 familias afectadas y 7,116 damnificadas desde el inicio de la temporada de lluvias, el pasado 19 de abril.

Respecto a la infraestructura habitacional, la Conred reporta 245 viviendas con daños leves, 6,750 con daños moderados y 121 con daños severos, mientras que 188 viviendas permanecen en riesgo y no se registran viviendas destruidas.

El reporte señala afectaciones en 264 carreteras, 17 puentes, 25 escuelas, tres edificios públicos, nueve puntos de la red de energía eléctrica y un puente destruido, no hay escuelas colapsadas.