Conred reporta más de 2,700 emergencia y 16 mil viviendas afectadas por lluvias

-

La lluvia también ha afectado a más de 70 mil personas y dejado 59 fallecidos.

OTRAS NOTAS: Instalan estación radar de monitoreo en el Lago de Amatitlán

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, desde el inicio de la época lluviosa en el país se han registrado más de 2,700 emergencias que han afectado a más de 16 mil viviendas en todo el territorio nacional.

La información proporcionada por la Coordinadora señala que desde el 19 de abril hasta este sábado 25 de octubre se han registrado 2,771 emergencias, con un saldo de 70,045 personas afectadas en todo el territorio nacional.

La institución detalló que estos eventos han provocado la muerte de 59 personas, mientras que 42 han resultado heridas y 7 se reportan como desaparecidas.

Las lluvias han provocado severo a más de 340 viviendas a nivel nacional. (Foto: Conred / Soy502)

En cuanto a los daños materiales, la Conred precisó que 16,336 viviendas han resultado afectadas en distintos grados.

El reporte precisa que 2,597, viviendas se encuentran en riesgo; 417, con daño leve; 12,973, con daño moderado, y 349, con daño severo.

La infraestructura vial también ha sufrido considerables afectaciones ya que, según el reporte, 48 puentes han sido afectados y 9 destruidos, mientras que 1,029 carreteras presentan algún tipo de inconveniente.

LEA MÁS: Conred pide a la población no tirar basura en la calle para evitar inundaciones

Asimismo, la infraestructura estatal también ha sufrido los efectos de la época lluviosa ya que Conred señala que hasta el momento 53 escuelas y 43 edificios públicos han reportado daños.

Estas cifras reflejan el impacto acumulado de la temporada de lluvias en Guatemala, que continúa generando desafíos para la protección civil y la atención a las comunidades vulnerables.

La Conred mantiene activos los protocolos de respuesta y coordinación interinstitucional para atender las necesidades en las regiones más golpeadas.