Consejos para decorar tu sala con estilo y a la moda

Combina muebles y colores para renovar el look de tu sala.
ENTÉRATE: Revisa la red de eléctrica de tu casa para evitar incidentes
El diseño de la sala debe estar acorde a tu personalidad, comodidad y sostenibilidad. Con un buen orden de los muebles y colores combinados, le darás un nuevo look a tu hogar.
El ambiente puede ser colorido, moderno, vintage, romántico y rústico; solo es cuestión de adaptarlo para satisfacer las necesidades de tu casa e impresionar a tu familia y amigos cuando lleguen a tu casa de visita.
LEE: Las razas de perros que más y menos pelaje pierden
Decoración minimalista:
Permite tener un espacio limpio, cálido y ordenado, en el que tendrás que decidir qué cosas te están funcionando y cuáles debes considerar pasar a tu habitación porque son innecesarias.
Colores claros en paredes:
La claridad siempre beneficiará a la sala, ya que permite que la luz de la ventana rebote entre las paredes, haciéndola más luminosa y dando la sensación de que es más amplia. Los tonos sugeridos son el blanco, crema, gris claro, gris perla y plata.
Espejo o cuadro grande:
Si optas por el espejo, es buena idea uno redondo y más si lo colocarás al frente o al lado de la ventana. Si te decides por el cuadro, puede ser uno que genere tranquilidad, como los paisajes, el mar o incluso una foto familiar.
Televisor en la pared:
El entretenimiento es indispensable para cualquier sala, pero puedes darle tu toque personal al añadirle pegatinas de pared adhesivas con patrones de ladrillo, cerámica o pintarla de otro color para que resalte.
Cortinas:
Si tu sala cuenta con una ventana grande, lo ideal es lucir una translúcida con un velo blanco; así, durante el día, abres las de tela para que ingrese luz natural y dejas los velos cerrados para la noche.