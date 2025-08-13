Consejos para decorar tu sala con estilo y a la moda

-

Combina muebles y colores para renovar el look de tu sala.

El diseño de la sala debe estar acorde a tu personalidad, comodidad y sostenibilidad. Con un buen orden de los muebles y colores combinados, le darás un nuevo look a tu hogar.

El ambiente puede ser colorido, moderno, vintage, romántico y rústico; solo es cuestión de adaptarlo para satisfacer las necesidades de tu casa e impresionar a tu familia y amigos cuando lleguen a tu casa de visita.

Colores claros amplían y llenan de luz tu sala. (Foto: X)

Decoración minimalista:

Permite tener un espacio limpio, cálido y ordenado, en el que tendrás que decidir qué cosas te están funcionando y cuáles debes considerar pasar a tu habitación porque son innecesarias.

Colores claros en paredes:

La claridad siempre beneficiará a la sala, ya que permite que la luz de la ventana rebote entre las paredes, haciéndola más luminosa y dando la sensación de que es más amplia. Los tonos sugeridos son el blanco, crema, gris claro, gris perla y plata.

Cuadros de paisajes aportan tranquilidad y armonía. (Foto: X)

Espejo o cuadro grande:

Si optas por el espejo, es buena idea uno redondo y más si lo colocarás al frente o al lado de la ventana. Si te decides por el cuadro, puede ser uno que genere tranquilidad, como los paisajes, el mar o incluso una foto familiar.

Televisor en la pared:

El entretenimiento es indispensable para cualquier sala, pero puedes darle tu toque personal al añadirle pegatinas de pared adhesivas con patrones de ladrillo, cerámica o pintarla de otro color para que resalte.

Cortinas:

Si tu sala cuenta con una ventana grande, lo ideal es lucir una translúcida con un velo blanco; así, durante el día, abres las de tela para que ingrese luz natural y dejas los velos cerrados para la noche.