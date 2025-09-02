Consejos de Desarrollo podrán usar recursos de este año en 2026

-

Los diputados del Congreso aprobaron una ley que permite a los consejos de desarrollo ampliar su presupuesto en 2026, para incorporar los recursos que no hayan usado este año.

Después de semanas de negociaciones y búsqueda de consensos, diputados de los bloques Cabal y Vamos consiguieron los votos necesarios para apoyar a los consejos departamentales de desarrollo (Codede) y que puedan usar el próximo año los recursos que dejen pendientes durante el actual período.

De urgencia nacional se aprobó tal normativa, la cual está contenida en el Decreto 7-2025 y se denomina Ley para el fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de de desarrollo urbano y rural.

Un total de 105 diputados votaron a favor de esa disposición y así los Codede quedan facultados para que, iniciado el siguiente ejercicio fiscal, presenten directamente ante el Ministerio de Finanzas una solicitud de ampliación presupuestaria, para incorporar los saldos de obras que no terminaron este año.

Cabe destacar que en días anteriores, diputados de distintas bancadas mencionaron que la aprobación de esta normativa era parte de las "monedas de cambio" para apoyar el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Ejecutivo. Tal extremo, ha sido negado por el oficialismo.

Diputados de la mayoría de bancadas apoyaron la ley que garantiza recursos a los Codede durante el próximo año. (Foto: Congreso)

Apoyo a los alcaldes

Legisladores que apoyaron la propuesta indicaron que con esto se respetará la priorización de proyectos que ya hicieron los gobiernos locales y "se evitará que queden inconclusos", pues los recursos ya no irán al fondo común.

La medida inclusive aplicaría para las obras que no tenían convenio suscrito para su ejecución, según se estableció en el Decreto.

Luis Aguirre, uno de los principales impulsores del proyecto, indicó que la intención es "apoyar a los alcaldes y que no les afecten los recursos extraordinarios con los ordinarios (previstos) el otro año".

El objetivo de la ley es que las obras de arrastre queden financiadas, según varios diputados. (Foto: Archivo/Soy502)

Así ejecutan los consejos de desarrollo

El aval de esta ley se dio a pesar de que diputados de varios bloques criticaron la "lenta ejecución" que registran los Codede este año.

En ese marco, para finales de julio, esas instancias habían usado, en promedio, el 22 % de los fondos que se les asignaron para este ejercicio fiscal, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Contabilidad del Estado (Sicoin).

Chiquimula era el departamento con la ejecución más baja hasta entonces, pues reportaba 14.7%. Escuintla era donde más se había invertido, con un 35.6% del dinero ejecutado.