Consejos para lanzar y consolidar un emprendimiento

En un entorno económico cada vez más desafiante, los emprendedores deben estar preparados para enfrentar obstáculos y aprovechar oportunidades

Magnolia Velásquez, presidenta del Grupo Gestor y experta en emprendimientos, comparte valiosos consejos para aquellos que buscan lanzar y consolidar sus proyectos.

El éxito en los emprendimientos requiere enfoque, planificación, asesoramiento, diferenciación y una gestión financiera sólida. La experta comparte algunos consejos para aumentar sus posibilidades de consolidar sus proyectos y alcanzar el éxito a largo plazo.

1. Enfoque y planificación

Velásquez enfatiza la importancia de definir claramente los objetivos y el rumbo del emprendimiento. "Enfocarse a donde quiere ir" es el primer paso para evitar la dispersión de esfuerzos y recursos. Los estudios de mercado son cruciales.

2. Asesoramiento y networking

No hay que tener miedo de pedir consejo y tocar puertas. La experta sugiere buscar mentores y aliados que ofrecen orientación y apoyo en momentos críticos.

3. Supervivencia en el mercado

Según Velásquez, un emprendimiento puede tardar hasta dos años en consolidarse y superar la etapa más peligrosa. "Dos años dura un emprendimiento para decir que ya pasó la época de peligro", afirma.

4. Diferenciación y capacitación

En un mercado saturado, es crucial buscar formas de diferenciarse. Velásquez aconseja sondear el mercado y las oportunidades, y enfatiza la importancia de capacitarse continuamente para mejorar las habilidades y conocimientos necesarios para el emprendimiento.

5. Gestión financiera

La experta también destaca la necesidad de buscar fuentes de financiamiento disponibles y analizar cuidadosamente los costos, incluyendo el valor del tiempo propio.

Emprendedor que personaliza vehículos en miniatura

Edinson Estrada es un quetzalteco que con ingenio y creatividad da vida a un universo sobre ruedas en miniatura.

Desde hace unos cinco años, este talentoso artesano se ha dedicado a rediseñar y crear vehículos a escala que no solo son réplicas, sino verdaderas piezas de arte que evocan nostalgia, identidad y pasión por los detalles.

Lo que comenzó como una afición, casi por curiosidad, hoy se ha transformado en un emprendimiento, una labor reconocida por coleccionistas, familias y apasionados del transporte nacional.

"Al principio pensé que no era un mercado grande, que tal vez solo sería un pasatiempo", cuenta Estrada. Su dedicación y talento llamaron la atención y con el tiempo, llegaron los pedidos personalizados y los seguidores.

Edinson ha logrado replicar desde patrullas policiales hasta buses extraurbanos, pasando por las emblemáticas camionetas y autobuses de Quetzaltenango. También ha creado vehículos familiares,

Algunos vehículos llevan logotipos de la selección nacional, del club Xelajú M. C. y no faltan los modelos especiales solicitados por coleccionistas que buscan piezas que lleven marcas o diseños exclusivos.

"Hay que desmontarlos, restaurarlos, volver a armar y luego personalizar con pintura, calcomanías y detalles que lo hacen único", afirma. Según el nivel de complejidad, los precios varían entre los Q60 hasta Q200.