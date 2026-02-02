Autoridades comparten medidas para evitar incendios forestales en época seca

-

Autoridades y brigadas forestales comparten recomendaciones para prevenir incendios durante la época seca en Guatemala. Evitar fogatas, quemas agrícolas y reportar humo a tiempo puede evitar daños en bosques y comunidades vulnerables.

Con la llegada de la época seca, los bosques están propensos a incendios, tanto provocados o por imprudencia, y para ello, los bomberos forestales y otras cuadrillas están preparadas para combatir el fuego que cada año afecta los bosques.

Eliú Corzo, delegado del instituto Nacional de Bosques (Inab) en Zacapa, en una conferencia de prensa dio a conocer algunos consejos para evitar los incendios forestales.

No realices fogatas, especialmente cuando hay mucho calor o vientos intensos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Para prevenir incendios forestales, evitemos arrojar basura o vidrio al suelo, no hagamos fogatas en zonas no autorizadas, recordemos que estamos en época seca y hay mucho combustible, el cual sirve para encender fuego", indica.

Asimismo, refiere que si fuman, deben apagar bien las colillas. "Mantengamos las áreas cercanas a una vivienda limpias de vegetación seca y de desechos; también debemos reportar cualquier humo o fuego a las autoridades para proteger bosques y comunidades", explica Corzo.

Mantén los caminos libres de contaminación. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

En zonas rurales y naturales

No encendamos fogatas

No hacer quemas agrícolas en zonas no permitidas o con viento (si lo hacen, que sea en lugares habilitados y con mucha precaución, rodeando el fuego de piedras y apagándolo completamente con agua y tierra).

Es importante realizar cortafuegos, para que si se da un incendio, este no llegue al bosque.

Que los alrededores de caminos y viviendas estén libres de pastos secos, ramas y basura, especialmente vidrio que puede concentrar el sol (efecto lupa).

Otra de las recomendaciones es no tirar colillas de cigarros en el pasto, ya que si no está bien apagada podría generar un siniestro. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Por su parte, Mayra Arévalo, delegada de Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), explicó que el cambio climático agrava la problemática de los incendios forestales, que cada vez son más rápidos, peligrosos y difíciles de controlar.

Por ello, es muy importante conocer bien cómo prevenir los incendios forestales y qué medidas tomar, por lo que también compartió otras indicaciones.

Los socorristas están preparados para atender cualquier emergencia. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Recomendaciones

Mantener limpias las áreas alrededor de casas y comunidades ayuda a reducir el riesgo.

Elimina ramas secas, hojas y material combustible.

Evita estacionarte sobre pasto seco.

Evita usar maquinaria que emita chispas en zonas de alta vegetación, puesto que el calor del escape puede ser suficiente para iniciar un incendio.

Evita fuegos artificiales en zonas de riesgo.

Llama al número de emergencia 119 ante cualquier humo o fuego, incluso pequeño, para que actúen los profesionales. Este está disponible las 24 horas del día.

Bomberos forestales llaman a prevenir incendios en época seca. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Las autoridades piden a pobladores y visitantes actuar con responsabilidad durante la temporada seca, ya que el fuego puede propagarse rápidamente y afectar viviendas, fauna y fuentes de agua.

Por último, señaló que en las zonas de riesgo de incendio hay que ser muy precavido, es recomendable que en las viviendas de dichos lugares no se pongan barreras de especies que ardan con facilidad, como el ciprés.