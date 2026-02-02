Recomendaciones para prevenir incendios forestales en el norte de Guatemala

-

Incendios forestales provocan cada año pérdidas de cobertura vegetal en el norte de Guatemala. Brigadas y autoridades recomiendan prevenir quemas, evitar fogatas sin control y reportar incendios para proteger áreas naturales y biodiversidad.

LEE TAMBIÉN: Jaguar causa ternura mientras marca territorio en Petén

Previo al incremento de las altas temperaturas propias del verano, las autoridades hacen un llamado a la población para proteger los ecosistemas, especialmente en los departamentos del norte del país, históricamente entre los más afectados por los incendios forestales.

De acuerdo con informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el norte de Guatemala ha sufrido daños significativos en sus zonas boscosas durante las últimas temporadas.

Autoridades recomiendan evitar quemas para prevenir incendios forestales que afecten la biodiversidad. (Foto: CONRED)

Petén e Izabal figuran entre los departamentos más impactados debido a la amplia extensión de sus áreas protegidas.

Las cifras de afectación resultan alarmantes. Aunque los porcentajes varían cada año según la intensidad del fenómeno de El Niño, los promedios indican que Petén es el departamento con mayor pérdida de cobertura vegetal.

Según el Conap, en años críticos los incendios pueden afectar entre el 2.5 % y el 3 % de su masa boscosa en una sola temporada, principalmente en áreas como la Reserva de la Biosfera Maya.

En Izabal, de acuerdo con reportes de la Conred, los incendios registrados en zonas como la Sierra de las Minas y el Cerro San Gil han llegado a impactar cerca del 1.5 % de su superficie forestal, con graves consecuencias para la biodiversidad tropical.

Estos incendios destruyen el hábitat de especies en peligro y tardan décadas en recuperarse. (Foto: Archivo)

Mientras tanto, en Alta y Baja Verapaz, departamentos caracterizados por bosques nubosos, las estadísticas del Instituto Nacional de Bosques (Inab) señalan que la afectación oscila entre el 0.8 % y el 1.2 % por temporada.

Aunque el porcentaje es menor que en Petén, el daño ecológico resulta crítico debido a la pérdida de especies endémicas y a la erosión de suelos en terrenos inclinados.

El cuidado de los bosques es fundamental durante la temporada seca. (Foto: Archivo)

¿Cómo prevenir los incendios?

Para evitar que estas cifras continúen en aumento, la Secretaría Ejecutiva de la Conred y el Conap recomiendan evitar las quemas agrícolas, ya que la mayoría de los incendios forestales son generados por la acción humana. En ese sentido, aconsejan no realizar quemas en zonas con pendientes pronunciadas ni en condiciones de viento fuerte.

Asimismo, en caso de encender fogatas en áreas boscosas, se sugiere rodearlas con piedras para evitar que las brasas se propaguen. Al finalizar, deben apagarse completamente con agua o tierra.

En cuanto al manejo de desechos, la Conred recomienda no dejar basura ni botellas de vidrio en los bosques. El Conap advierte que el vidrio puede generar el denominado "efecto lupa" y causar incendios bajo el intenso sol del verano.

Por su parte, los Bomberos Forestales recalcan que si no se cuenta con el equipo de protección ni la capacitación adecuada, no se debe intentar combatir el fuego, ya que el terreno es peligroso y los troncos encendidos pueden rodar sin previo aviso. En estos casos, lo más recomendable es alertar a las brigadas especializadas.

Autoridades refieren que el 90 % de estos siniestros son causados por actividades humanas. (Foto: Archivo)

¿Qué hacer en caso de incendio?

Las autoridades subrayan que la rapidez en el reporte es clave para controlar un incendio antes de que se vuelva inmanejable.

Si se observa una columna de humo en una zona boscosa, se debe reportar de inmediato al número 119 de la Conred, proporcionar la ubicación exacta del incidente y alejarse del área para facilitar el acceso de las brigadas de respuesta.