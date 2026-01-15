Consignan a piloto por portar licencia falsa en Villa Nueva

-

Un operativo interinstitucional ha permitido verificar que los conductores tengan sus documentos en orden y cumplan con la ley.

Desde las primeras horas de la mañana varias instituciones han trabajado en conjunto en la zona 8, entre Mixco y Viila Nueva, para garantizar que los conductores estén transitando conforme a la ley.

En este operativo está trabajando la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva junto a la PNC, elementos del Ejército de Guatemala y el Ministerio Público, quienes han logrado interceptar algunas irregularidades en los documentos de los conductores.

Autoridades lograron identificar pilotos sin licencia o con la misma vencida, motoristas sin casco y vehículo con placas tapadas o alteradas. (Foto: PMT Villa Nueva)

Hasta el momento se ha reportado que se han impuesto multas a vehículos que transitan escondiendo las placas o que estaban alteradas, que no cuentan con licencia o que la tarjeta de circulación se encuentra vencida. También se aplicaron multas a conductores de motocicletas que no portaban casco.

Asimismo, la Policía Nacional Civil consignó a un conductor que portaba una licencia de conducir falsa. Las autoridades deberán realizar diligencias para conocer la procedencia de la misma.

La PMT de Villa Nueva recomienda seguir las indicaciones de los agentes y portar los documentos correspondientes en orden para transitar sin problema.