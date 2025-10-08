Obra donde ocurrió derrumbe no contaba con permiso ambiental

-

El MARN realizó una inspección en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, donde ocurrió el deslave.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) efectuó una inspección en el área del derrumbe ocurrido en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.

Las autoridades constataron que no existe el permiso ambiental aprobado por esta cartera para realizar obras en el sector del deslave de grandes proporciones.

Al carecer de instrumento ambiental, la obra que se derrumbó probablemente no implementó medidas de mitigación para prevenir la erosión y saturación del suelo, siendo estos factores los que provocaron el deslizamiento, indicaron las autoridades.

El lugar donde se ejecutaba la obra está clasificado como de alto riesgo debido a pendientes que superan el 70% y a la escasa vegetación, indicó el MARN.

Deducirán responsables

En función de estos hallazgos, dicho ministerio deducirá las responsabilidades administrativas que correspondan, explicaron en un comunicado..

En el lugar del derrumbe, aparentemente quedó soterrado el guardia de seguridad de la obra en construcción, el cual aún no ha sido localizado.

