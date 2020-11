La jefa del MP y el Presidente del Congreso participaron en el Sexto Desayuno Nacional de la Oración, organizado por Guatemala Próspera.

Este jueves 19 de noviembre se realizó la sexta edición del Desayuno Nacional de la Oración, encuentro que contó con la participación de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP) y Allan Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República.

Durante su discurso, Porras señaló que es un honor para ella participar en una actividad tan importante para el país. "Compartir este momento es esperanzador y significativo, pues representa una oportunidad para que hoy nos demos cuenta que compartimos un objetivo común en beneficio de nuestra nación", comentó.

Mientras el presidente del Congreso participó en esta reunión, en las afueras del Palacio Legislativo se origino una protesta en la que un grupo de jóvenes quemó llantas. Después de unos minutos, la unidad antimotines de la Policía Nacional Civil retiró a los inconformes usando la fuerza.

Los inconformes protestaron en contra de la aprobación del Presupuesto 2021. Este, cuyo monto es Q99,700 millones, fue aprobado durante la madrugada del 18 de noviembre.

Rodríguez ingresó al hemiciclo, reanudó la sesión plenaria programada para este jueves y al transcurrir casi dos minutos, después de una revisión el cuórum, dio por suspendida la sesión ya que solo había diez diputados presentes.

Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, participa en el Sexto Desayuno Nacional de Oración por Guatemala. Evento organizado por @guateprospera. pic.twitter.com/1LFZFQhgHq — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 19, 2020

Jorge Vega

En la quinta edición de esta actividad, realizada en agosto de 2019, participó el entonces presidente Jimmy Morales y se contó con un invitado especial: el atleta Jorge Vega, quien dio un polémico discurso.

Vega recibió un homenaje en este evento y, tras mostrar un video sobre sus logros como atleta, fue invitado a dar un discurso justo al lado de Jimmy Morales.

"Desde hace muchos años, la educación no ha cambiado, la salud no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la inseguridad ha empeorado. Lo digo yo, un ciudadano que ha luchado contra toda adversidad", aseguró Vega en su discurso.

"El futuro de nuestros niños y los sueños de los buenos guatemaltecos se ven opacados por el desempleo, la inseguridad, la falta de educación que aún no poseemos con totalidad", dijo Vega.