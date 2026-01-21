Consuelo Porras le responde a Arévalo por acusar al MP de inacción

-

Ante las críticas hacia el MP, por no imputar el ataque a PNC a un pandillero capturado, la fiscal general Consuelo Porras respondió y lanzó un fuerte mensaje en contra del presidente Bernardo Arévalo.

La fiscal Consuelo Porras, en conferencia de prensa, le respondió al presidente Bernardo Arévalo, luego que este criticara la inacción del Ministerio Público en contra del pandillero "Liro Rebelde".

La Fiscalía señaló a este pandillero, capturado en flagrancia, el delito de portación ilegal de arma de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción, pero no le relacionó con el ataque a la Policía Nacional Civil (PNC), pese a que en la audiencia se mostró un video del celular del acusado en donde hace referencia a los ataques.

"El Ministerio Público (MP) actuó con prontitud y solidez técnica. Se presentó la imputación con los medios de investigación que hasta ese momento se había recabado", dijo Porras.

Además, hizo criticó y enumeró los casos que el MP investiga, en los cuales, según señaló, hay relación a hechos de corrupción en el actual gobierno.

"Entre las investigaciones que tenemos está la fuga de privados de libertad, el robo de armas y la participación de exfuncionarios que hoy son prófugos de la justicia", mencionó y aseguró que el Gobierno trata de desviar la atención atacando al MP.

"Presidente, la Constitución es clara, la ley es clara, las funciones son claras y definidas en nuestras leyes. Opinar sin conocer los procesos es irresponsable y daña el Estado de derecho y confunde a la población"; agregó.

Luego le lanzó otro mensaje: "Presidente, si usted no puede garantizar la seguridad, no puede gobernar, al menos deje trabajar a las instituciones que lo están haciendo. Deje de atacar a las instituciones que sí están cumpliendo con su deber constitucional", manifestó.

Agregó: "Como ya se lo he dicho, sea serio asuma su responsabilidad y póngase a trabajar".

Arévalo cuestiona a MP

El mandatario lamentó lo que considera fue un débil actuar del MP que contaba con las pruebas recabadas por la PNC, las cuales estaban enmarcadas en una operación de seguimiento y captura de una persona que cometió un delito.

"Es decir, no se le capturó días después, sino en caliente, como se suele decir, con una grabación en donde estaba la coordinación de las operaciones"; afirmó el mandatario.

Lamentó que el MP no haya decidido imputar al sujeto por delitos como "asesinato, asociación ilícita o cualquier otro crimen que permita la aplicación de las leyes contra las pandillas".

"Los imputa por leyes que inclusive permiten no seguir investigando el caso. No únicamente vergonzoso, sino altamente sospechoso", declaró Arévalo.