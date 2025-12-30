Cónsul de Guatemala en EE. UU. explica proyectos para retornados

Las autoridades de varios países explicaron en Estados Unidos los proyectos que tienen para la readaptación de los retornados.
En un encuentro clave con trabajadores agrícolas en Charlotte, Carolina del Norte, los consulados de Guatemala, México, El Salvador y Honduras detallaron sus hojas de ruta para la recepción y apoyo de ciudadanos deportados o que retornan voluntariamente ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Guatemala: "Regreso a Casa"
El cónsul general de Guatemala en Raleigh, Randy Castillo, destacó el "Plan de Regreso a Casa", una estrategia multisectorial diseñada para transformar el retorno en una oportunidad de desarrollo.
A diferencia de enfoques puramente asistencialistas, la propuesta guatemalteca se apoya en una alianza estratégica entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
Entre los ejes principales de la asistencia guatemalteca están:
- Reincorporación Laboral: Se prioriza el uso de certificaciones técnicas obtenidas en el extranjero para facilitar la contratación inmediata de los retornados por parte de empresarios locales.
- Asistencia Inmediata: Al llegar al país, los ciudadanos acceden de forma directa a servicios de asistencia médica y alimentaria.
- Visión Integradora: El plan busca que el migrante no solo regrese, sino que se reintegre productivamente a la vida nacional mediante una estructura de apoyo institucionalizada.
"Realmente es un plan, que incluye a la sociedad civil, al propio gobierno y también a los empresarios que quieren contribuir a esta nueva visión para el retorno de nuestros migrantes", añadió Castillo.
