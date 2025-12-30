Cónsul de Guatemala en EE. UU. explica proyectos para retornados

- Las autoridades de varios países explicaron en Estados Unidos los proyectos que tienen para la readaptación de los retornados. OTRAS NOTICIAS: Últimos vuelos de deportados del 2025 llegan a Guatemala En un encuentro clave con trabajadores agrícolas en Charlotte, Carolina del Norte, los consulados de Guatemala, México, El Salvador y Honduras detallaron sus hojas de ruta para la recepción y apoyo de ciudadanos deportados o que retornan voluntariamente ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Guatemala: "Regreso a Casa" El cónsul general de Guatemala en Raleigh, Randy Castillo, destacó el "Plan de Regreso a Casa", una estrategia multisectorial diseñada para transformar el retorno en una oportunidad de desarrollo. A diferencia de enfoques puramente asistencialistas, la propuesta guatemalteca se apoya en una alianza estratégica entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Los funcionarios detallaron cada uno de los proyectos enfocados para sus respectivos ciudadanos retornados. (Foto: ELNC) Entre los ejes principales de la asistencia guatemalteca están: Reincorporación Laboral : Se prioriza el uso de certificaciones técnicas obtenidas en el extranjero para facilitar la contratación inmediata de los retornados por parte de empresarios locales.

