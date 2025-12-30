Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Cónsul de Guatemala en EE. UU. explica proyectos para retornados

  • Con información de Josselin Candy Fernández Pérez / Colaboradora
30 de diciembre de 2025, 16:04
Cientos de guatemaltecos han regresado al país tras haber sido detenidos por ICE, mientras que otros solicitaron el retorno voluntario. (Wilder López/Soy502)

Cientos de guatemaltecos han regresado al país tras haber sido detenidos por ICE, mientras que otros solicitaron el retorno voluntario. (Wilder López/Soy502)

Las autoridades de varios países explicaron en Estados Unidos los proyectos que tienen para la readaptación de los retornados. 

OTRAS NOTICIAS: Últimos vuelos de deportados del 2025 llegan a Guatemala

En un encuentro clave con trabajadores agrícolas en Charlotte, Carolina del Norte, los consulados de Guatemala, México, El Salvador y Honduras detallaron sus hojas de ruta para la recepción y apoyo de ciudadanos deportados o que retornan voluntariamente ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

Guatemala: "Regreso a Casa"

El cónsul general de Guatemala en Raleigh, Randy Castillo, destacó el "Plan de Regreso a Casa", una estrategia multisectorial diseñada para transformar el retorno en una oportunidad de desarrollo.

A diferencia de enfoques puramente asistencialistas, la propuesta guatemalteca se apoya en una alianza estratégica entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

Los funcionarios detallaron cada uno de los proyectos enfocados para sus respectivos ciudadanos retornados. (Foto: ELNC)
Los funcionarios detallaron cada uno de los proyectos enfocados para sus respectivos ciudadanos retornados. (Foto: ELNC)

Entre los ejes principales de la asistencia guatemalteca están: 

  • Reincorporación Laboral: Se prioriza el uso de certificaciones técnicas obtenidas en el extranjero para facilitar la contratación inmediata de los retornados por parte de empresarios locales.
  • Asistencia Inmediata: Al llegar al país, los ciudadanos acceden de forma directa a servicios de asistencia médica y alimentaria.
  • Visión Integradora: El plan busca que el migrante no solo regrese, sino que se reintegre productivamente a la vida nacional mediante una estructura de apoyo institucionalizada.

"Realmente es un plan, que incluye a la sociedad civil, al propio gobierno y también a los empresarios que quieren contribuir a esta nueva visión para el retorno de nuestros migrantes", añadió Castillo.

*Con información de Enlace Latino NC

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar