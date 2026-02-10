Según el Ejército, los contenedores habilitados para celdas no tuvieron costo

-

Cinco contenedores fueron modificados por el Ejército para ser habilitados como celdas en la cárcel de Renovación I.

El Ministerio de la Defensa (Mindef) aseguró que el remozamiento de contenedores para que funcionen como celdas temporales en el interior de Renovación I, no tuvo costo alguno, pues todo fue elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

"Es importante resaltar que no se incurrió en costos extraordinarios para su adecuación, ya que los trabajos fueron ejecutados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, empleando materiales, insumos y recursos logísticos que ya se encontraban disponibles dentro de la institución", dijo Pamela Figueroa, portavoz del Mindef.

También manifestó que los contenedores fueron reparados, reforzados y adecuados para el uso de celdas temporales, como parte de "una medida técnica y provisional, orientada a fortalecer el control y la seguridad del recinto".

Aldo Duppie Ochoa, "El Lobo", en las celdas temporales de Renovación I. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Celdas temporales

"Bienvenidos a sus nuevas celdas, se acabaron los privilegios", esto fue lo que escribió el presidente Bernardo Arévalo en sus redes sociales para anunciar el traslado de integrantes del Barrio 18 a otras instalaciones dentro de Renovación I, sin embargo, no son lugares para cumplir condena, sino un espacio habilitado para resguardarlos durante el día, mientras se remoza la cárcel.

El director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge López, brindó más detalles de las nuevas celdas habilitadas: "Los contenedores se instalaron y se reacomodaron para que privados de libertad puedan estar ahí en lo que se reconstruye Renovación 1", informó.

"El Lobo" junto a otros integrantes del Barrio 18. (Foto: Gobierno)

López recordó que la cárcel está destruida en un 40% por el motín del pasado 17 de enero y se necesitaba un espacio adecuado para tener a los privados de libertad confinados mientras el equipo de infraestructura rehabilita el centro.

"Ya se trasladaron a los primeros privados de libertad, que son los de la Rueda del Barrio 18 que tenemos en Renovación 1. Son seis privados de libertad" detalló.

#NacionalesTGW | El director del SP, Jorge López, comentó que la reclusa Maria Martha Torres se encuentra en aislamiento y resguardo, y que este día se cierra el censo de reos que aproximadamente son 20 mil. pic.twitter.com/WDWAKi6LLv — Radio TGWTV (@RadioTGWTV) February 9, 2026

Además, aclaró que los privados de libertad no estarán en los contenedores todo el día, sino que se usarán solo para resguardarlos, porque también tienen derecho a una hora de sol.

"No es que vayan a estar ahí día y noche. Estarán en esa área en lo que el personal, durante el día, está reconstruyendo el centro. Eso sería conforme se vayan realizando los trabajos; se van a ir movilizando de los sectores para que adentro se pueda trabajar", dijo.

Agregó que ahí fueron ubicados los del Barrio 18, pero que conforme avance el remozamiento, también colocarán en el área otros reclusos. Por el momento, todos los privados de libertad pasarán por los contenedores, esto puede ser durante un mes o una semana, según el funcionario.

Toma aérea de las celdas temporales construidas en contenedores. (Foto: Gobierno de Guatemala)

"Un ejemplo, empezamos mañana. Van a estar todos los privados de libertad dentro de los contenedores. En lo que vayamos reacondicionando los sectores, eso irá bajando, entonces no es que siempre vayan a estar todos los privados de libertad dentro de los contenedores", describió.

El funcionario explicó que será por fases y la cantidad de reos dentro de los contenedores disminuirá conforme se recuperen las áreas de la prisión en cuestiones de infraestructura.