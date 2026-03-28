Continúa alerta roja por Sarampión en el país

Guatemala continúa en alerta roja por el contagio de sarampión.
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El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) mantiene la alerta roja a nivel nacional por el contagio de Sarampión.
Actualmente hay 2,902 casos, la mayoría de ellos se encuentran en el departamento de Guatemala, seguido por Sololá y Totonicapán.
"Se han identificado casos en varios departamentos, algunos en alerta. La prevención es clave", dijo el MSPAS.
Los casos
Solo en Guatemala Central hay 1,112 casos, en Sololá 269 y en Totonicapán 179.
Para evitar el contagio del Sarampión, las autoridades insisten en la vacunación oportuna.
Síntomas
- Fiebre alta repentina
- Tos seca persistente
- Congestión nasal y secreción
- Ojos rojos y sensibles a la luz (conjuntivitis)
- Manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)
- Erupción roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo
Complicaciones
- Neumonía
- Convulsiones
- Infecciones del sistema nervioso
- Muerte