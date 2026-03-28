Continúa alerta roja por Sarampión en el país

El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) mantiene la alerta roja a nivel nacional por el contagio de Sarampión.

Actualmente hay 2,902 casos, la mayoría de ellos se encuentran en el departamento de Guatemala, seguido por Sololá y Totonicapán.

"Se han identificado casos en varios departamentos, algunos en alerta. La prevención es clave", dijo el MSPAS.

Solo en Guatemala Central hay 1,112 casos, en Sololá 269 y en Totonicapán 179.

Para evitar el contagio del Sarampión, las autoridades insisten en la vacunación oportuna.

2,902 casos de sarampión se han registrado a nivel nacional. (Foto: MSPAS)