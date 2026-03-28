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Continúa alerta roja por Sarampión en el país

  • Por Dulce Rivera
28 de marzo de 2026, 13:09
La vacunación es vital para prevenir el sarampion (Foto: Shutterstock)

La vacunación es vital para prevenir el sarampion (Foto: Shutterstock)

Guatemala continúa en alerta roja por el contagio de sarampión. 

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El Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) mantiene la alerta roja a nivel nacional por el contagio de Sarampión.

Actualmente hay 2,902 casos, la mayoría de ellos se encuentran en el departamento de Guatemala, seguido por Sololá y Totonicapán. 

"Se han identificado casos en varios departamentos, algunos en alerta. La prevención es clave", dijo el MSPAS. 

Alerta roja por sarampión. (Foto: MSPAS)
Alerta roja por sarampión. (Foto: MSPAS)

Los casos 

Solo en Guatemala Central hay 1,112 casos, en Sololá 269 y en Totonicapán 179. 

Para evitar el contagio del Sarampión, las autoridades insisten en la vacunación oportuna. 

2,902 casos de sarampión se han registrado a nivel nacional. (Foto: MSPAS)
2,902 casos de sarampión se han registrado a nivel nacional. (Foto: MSPAS)

Síntomas

  • Fiebre alta repentina
  • Tos seca persistente
  • Congestión nasal y secreción
  • Ojos rojos y sensibles a la luz (conjuntivitis)
  • Manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)
  • Erupción roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo

Complicaciones

  • Neumonía
  • Convulsiones
  • Infecciones del sistema nervioso
  • Muerte

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