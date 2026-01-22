Operativos de seguridad: Continúa el bloqueo en centro correcional "Las Gaviotas"

Las autoridades han dado a conocer la vías alternas que pueden utilizar los automovilistas ante el cierre vehicular.
Debido a un operativo de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), se mantiene el cierre vehicular frente al Centro Especializado en Reinserción CER-1, más conocido como "Las Gaviotas", en la colonia Pamplona, zona 13 capitalina.
Por lo tanto, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, dio a conocer los desvíos que pueden utilizar los automovilistas que transitan por el sector.
Las rutas alternas son la 2a. calle, en cercanías de la 7a. avenida de la zona 13.
Además, se mantienen otros dos bloqueos en el área de la 2a. calle, en 1a. avenida y 2a. avenida de la misma zona, por lo que se recomienda avanzar sobre la 7a. avenida y girar en la 5a. calle, zona 13, en búsqueda de la 8a. calle de la zona 12.
También, se puede utilizar como vía alterna la zona 8 y continuar hacia la calzada Atanasio Tzul para dirigirse hacia el sur sobre la vía principal, en búsqueda de la zona 21.