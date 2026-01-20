¿Continuará el frío? Así estará el clima este martes 20 de enero

-

En el occidente del territorio guatemalteco la temperatura descenderá a 7ºC.

Para este martes 20 de enero se pronostica un ambiente frío al amanecer a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

En las primeras horas del día no se descartan lloviznas en el área del norte y caribe del territorio nacional debido a nublados, indicaron los expertos.

Sin embargo, para el resto del país se prevén cielos despejados y pocas nubes, por los que se podría presentar una alta radiación solar.

En horas de la tarde y noche persistirá el ambiente estable en el sector del sur del territorio nacional, pero se presentarán vientos fuertes en el área metropolitana, oriente y occidente.

A nivel nacional se espera un ambiente frío al amanecer. (Foto: Insivumeh)

Temperaturas

La sensación térmica será de frío sensible durante la noche y madrugada, por lo que se recomienda abrigarse correctamente.

En el altiplano central la temperatura mínima será de 12ºC y la máxima será de 24ºC. Mientras que en el occidente se esperan temperaturas de hasta 7ºC.